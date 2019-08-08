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AFAD’dan, Denizli Bozkurt’ta 6.0 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama

AFAD-TDVM’den (Türkiye Deprem Veri Merkezi) alınan verilere göre Denizli’nin Bozkurt ilçesinde 8 Ağustos saat 14.

08 Ağustos 2019 Perşembe 15:39
AFAD’dan, Denizli Bozkurt’ta 6.0 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama

AFAD-TDVM’den (Türkiye Deprem Veri Merkezi) alınan verilere göre Denizli’nin Bozkurt ilçesinde 8 Ağustos saat 14.25’te Mw=6.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İçişleri Bakanlığı AFAD koordinasyonunda yapılan çalışmada ilk belirlemelere göre Denizli’de 5 kişi depremden etkilendi, Afyonkarahisar’ın Dazkırı ilçesinin üç köyündeki bazı binalar hasar gördü. AFAD Mobil Koordinasyon Merkezi, konuşlanmak üzere ilçeye sevk edildi.


AFAD-TDVM’den (Türkiye Deprem Veri Merkezi) alınan verilere göre Denizli’nin Bozkurt ilçesinde meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki depremin gerçekleştiği noktaya en yakın yerleşim yerinin 1.74 kilometre ile Bozkurt’un Armutalanı Mahallesi olduğu tespit edildi. AFAD Denizli ekiplerine olası takviye amacıyla AFAD İzmir ve AFAD Afyonkarahisar Arama Kurtarma Birliklerinden ekipler bölgeye sevk edildi. AFAD Bursa Arama Kurtarma Birliği’nin yanı sıra AFAD Muğla, Burdur, Manisa ve Isparta müdürlükleri teyakkuza geçirildi.


Yer kabuğunun 7.09 kilometre altında gerçekleşen deprem sonrası AFAD Denizli’nin yanı sıra çevre il ve ilçelerdeki birimlerle 4.5G, uydu ve telsiz haberleşmeleri yapılarak yaşanan olumsuzluk olup olmadığı tespit ediliyor. Deprem, Denizli’nin yanı sıra Aydın, Burdur, İzmir, Afyonkarahisar, Antalya ve yakın çevrede hissedildi. AFAD koordinasyonunda Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılay ekipleri bölgeye sevk edildi.



Vatandaşların dikkatine


Afad’dan şu uyarılar yapıldı: "Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir. Yollar acil yardım araçları için boş bırakılmalıdır. Doğal gaz ve su vanaları ile elektrik şalterleri kapatılmalıdır. Yardıma ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı ve engellilere destek olunmalıdır."

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 15:39
  1. doğa

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