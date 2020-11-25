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Aktüel AFAD'dan Bursa'da siren sisteminin çalınacağı iddiasına ilişkin açıklama
Aktüel

AFAD'dan Bursa'da siren sisteminin çalınacağı iddiasına ilişkin açıklama

Yeniakit Publisher
2020-11-25 21:44:10 -
AFAD'dan Bursa'da siren sisteminin çalınacağı iddiasına ilişkin açıklama

BURSA (AA) - Bursa Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından, sosyal medyada "kentte siren sistemlerinin çalınacağı" paylaşımlarının doğru olmadığı bildirildi.

Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü, sosyal medyada "kentte siren sistemlerinin çalınacağı" paylaşımları üzerine açıklama yaptı.

Sosyal medyadaki bilgilerin gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, "Söz konusu çalışma yalnızca Gaziantep ilini kapsamaktadır. Lütfen resmi açıklamalar dışında sosyal mecralarda dolaşan, kaynağı belli olmayan haberlere itibar etmeyiniz." ifadesine yer verildi.

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