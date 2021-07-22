AFAD'dan Artvin ve Rize’de etkili olan yağışlarla ilgili açıklama: Mahsur kalanlar var

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan yazılı açıklamada, Artvin'in Arhavi ilçesinde meydana gelen aşırı yağışlar sonucunda sel ve su baskınları meydana geldiğini belirtti.

Meydana gelen yağışlar neticesinde ilçedeki Arhavi deresi taşmış olup ilçe merkezi ve köy yolları etkilendi.

Arhavi ve Murgul ilçelerinde mahsur kalan vatandaşların kurtarma çalışmaları devam ettiği belirtildi.

Aşırı yağışlar sonucu Arhavi ilçesine Rize, Ardahan ve Erzurum illerinden ihtiyaçlar doğrultusunda personel ve iş makinesi görevlendirdiği bildirildi.

Açıklamada, "Rize'nin Fındıklı ilçesinde bulunan Arılı ve Çağlayan derelerinin taştığı ve dere güzergahı üzerinde birçok noktada mahsur kalmaların meydana geldiği, Ardeşen Tunca beldesi güzergahında ise dere taşkınlarının gerçekleştiği ve buna bağlı mahsur kalmaların oluştuğu ihbarları alınmıştır." denildi.

AFAD, AKUT, Emniyet, Özel İdare, Karayolları, DSİ ve Jandarma Ekipleri olay bölgesine koordineli şekilde sevk edildiği ifade edildi.

Öte yandan, Meteorolojiden alınan 22 Temmuz 2021 06.00 verilerine göre; Hopa ilçesine 83 kilogram, Arhavi ilçesine 74 kilogram, Fındıklı ilçesinde 79,6 kilogram, Çamlıhemşin ilçesinde 64,9 kilogram, Ardeşen Yeşiltepe’de 64 kilogram yağış düştüğü kaydedildi.