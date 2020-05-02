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Aktüel

AFAD'dan Akdeniz'deki depreme ilişkin açıklama:

"Girit Adası yakınlarında meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depreme en yakın yerleşim yerimiz Datça olup (311 km) an itibarıyla olumsuz bir ihbar alınmamıştır"

Yeniakit Publisher
2020-05-02 17:07:10 -
AFAD'dan Akdeniz'deki depreme ilişkin açıklama:

ANKARA (AA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Girit Adası yakınlarında meydana gelen depremin merkez üssüne en yakın yerleşim biriminin Datça olduğunu ve şu ana kadar olumsuz bir ihbar alınmadığını açıkladı.

AFAD'ın Twitter hesabından, saat 15.51'de Akdeniz'deki Girit Adası yakınlarında meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki sarsıntıya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Akdeniz'de Girit Adası yakınlarında meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depreme en yakın yerleşim yerimiz Datça olup (311 km) an itibarıyla olumsuz bir ihbar alınmamıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bu arada, AFAD tarafından saat 16.01'de yine aynı bölgede 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildiği duyuruldu.

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