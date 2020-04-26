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Aktüel

AFAD yaşlıların yardımına koştu

AFAD Adana İl Müdürlüğü bir aydan fazla bir zamandır sokağa çıkması yasak olan 65 yaş üstü vatandaşların yardımına koşarak bütün ihtiyaçlarını gideriyor.

2020-04-26 09:57:32 -
AFAD yaşlıların yardımına koştu

AFAD Adana İl Müdürlüğü bir aydan fazla bir zamandır sokağa çıkması yasak olan 65 yaş üstü vatandaşların yardımına koşarak bütün ihtiyaçlarını gideriyor.


Yeni tip korona virüs nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşlara 21 Mart’tan bu yana sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Bu nedenle illerde valilik bünyelerinde Vefa Sosyal Destek Grupları oluşturuldu.


Bu gruplarda AFAD Adana İl Müdürlüğü görevlileri de gönüllü olarak yer aldı. Görevliler 65 yaş üstü vatandaşların bütün ihtiyaçlarını gidermeye çalıştı. Görevlilerden bazıları yaşlıların ilaçlarını alıp evine götürürken, kimileri de market alışverişlerini yaptı, maaşlarını çekip teslim etti.


AFAD görevlileri yaşlıların yanı sıra sokağa çıkma kısıtlaması sırasında aç kalan hayvanları da unutmadı.

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