AFAD uyardı: Günümüz teknolojik imkanlarıyla mümkün değil
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya ve Whatsapp gruplarında dolaşıma sokulan asılsız bilgiler hakkında açıklamalarda bulundu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bir depremin gün ve saat verilerek önceden kestirilmesinin mümkün olmadığını açıkladı.
AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ''Bir depremin gün ve saat verilerek önceden kestirilmesi günümüz teknolojik imkanlarıyla mümkün değildir. Vatandaşlarımızın sosyal medyada, özellikle Whatsapp gruplarında dolaşan asılsız bilgilere itibar etmemeleri, doğru bilgi için resmi kaynakları takip etmeleri rica olunur.'' ifadeleri yer aldı.