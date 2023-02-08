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Gündem AFAD uyardı: Günümüz teknolojik imkanlarıyla mümkün değil
Gündem

AFAD uyardı: Günümüz teknolojik imkanlarıyla mümkün değil

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya ve Whatsapp gruplarında dolaşıma sokulan asılsız bilgiler hakkında açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-02-08 00:22:00 - 2023-02-08 00:24:21
AFAD uyardı: Günümüz teknolojik imkanlarıyla mümkün değil

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bir depremin gün ve saat verilerek önceden kestirilmesinin mümkün olmadığını açıkladı.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ''Bir depremin gün ve saat verilerek önceden kestirilmesi günümüz teknolojik imkanlarıyla mümkün değildir. Vatandaşlarımızın sosyal medyada, özellikle Whatsapp gruplarında dolaşan asılsız bilgilere itibar etmemeleri, doğru bilgi için resmi kaynakları takip etmeleri rica olunur.'' ifadeleri yer aldı.

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