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Yaşam AFAD raporunda ortaya çıktı! İşte depremde en düşük riskli il
Yaşam

AFAD raporunda ortaya çıktı! İşte depremde en düşük riskli il

Kahramanmaraş depreminin ardından milyonları büyük bir korku kapladı. Herkes yaşadığı ilin ve ilçenin depreme dayanıklı olup olmadığını araştırmaya başladı. Uzman isim ise Türkiye'nin en risksiz ilini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-26 15:26:00 -
AFAD raporunda ortaya çıktı! İşte depremde en düşük riskli il

Uzmanlar, muhtemel İstanbul depremi için 2000 yılı öncesi binaların güçlendirilmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından uzmanlar İstanbul için uyarıda bulundu. Kırklareli Üniversitesi İnşaat Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Kadir Kılınç, muhtemel bir İstanbul depreminden özellikle 2000 yılı öncesinde yapılan binaların daha çok etkileneceğini söyledi. Kılınç, İstanbul’da 2000 yılı öncesi yapılan yaklaşık 1 milyon binada biran önce güçlendirme yapılması gerektiğine vurgu yaparak, muhtemel bir depremde İstanbul’da etkilenecek bina sayısının oldukça fazla olabileceğini söyledi. Dr. Kılınç, “2000 yılından önceki binalara baktığımızda yaklaşık 1 milyon binayı ivedilikle güçlendirme yöntemine gidilmeli. Tabii ki güçlendirmede hangi yöntemler kullanılır konusuna bakacak olursak karbon elyaf adını verdiğimiz malzeme genelde güçlendirmede kullandığımız bir malzemedir. Yalnızca tek başına yeterli olmayabilir, aynı zamanda burkulması önlenmiş çaprazlar, yine aynı şekilde güçlendirmede kullanılan malzemelerdir. Bildiğiniz üzere izolatörler oldukça önemli. İzolatör kullanımı da hastane binalarında oldukça büyük önem taşımaktadır. Tabii ki izolatör fiyatları oldukça yüksek. Özellikle 2000 yılı öncesindeki yapılarda kolon başına 20 bin dolar gibi bir maliyet gözlemleyebiliriz, yeni yapılarda ise 5 bin dolar civarında izolatör maliyetleri” dedi. 

“Binaları depreme hazırlıklı hale getirmeliyiz”

Depreme karşı insanların bilinçli olması gerektiğini ifade eden Dr. Kılınç, “İstanbul’da insanların depreme yapısal faktörlerin dışında deprem bilincinin oluşması çok büyük önem taşımaktadır. Depreme karşı insanların bilinçli olması gereklidir. Deprem öldürmez, bina öldürür; ben buna kesinlikle katılıyorum. Yapıda beton kalitesi, yapısal sistemin kusursuz olması, deprem yönetmeliğine harfiyen uyulması oldukça önemli. Deprem yönetmeliğindeki kriterlere ve yapılması gereken hususlara uyarsanız binanızı da depreme hazırlıklı hale getirmiş olursunuz” şeklinde konuştu.

“Kırklareli, deprem riski en düşük iller arasında yer alıyor”

AFAD tarafından hazırlanan Türkiye deprem haritasında Kırklareli’nin en düşük riskli iller arasından yer aldığını aktaran Kılınç, “Trakya, Kuzey Anadolu Fay hattından etkilenebilir. Yani Kuzey Anadolu Fay hattında meydana gelebilecek depremlerden etkilenme ihtimali olan bir bölgedir. Özellikle Tekirdağ'ın şiddetli bir depremden etkilenmesi yüksektir. Kırklareli ise Kuzey Anadolu Fay hattından etkilenmesi en az olan bir ildir. Kırklareli, AFAD tarafından hazırlanmış Türkiye deprem haritasında 4. ve 5. grupta yer almaktadır. Deprem potansiyeli ve deprem riski en düşük olan ildir” diye konuştu.

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