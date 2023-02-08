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Gündem AFAD öncelikli ihtiyaç listesi paylaştı
Gündem

AFAD öncelikli ihtiyaç listesi paylaştı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin yaraları sarılıyor. Başlatılan yardım kampanyalarına vatandaşların destekleri artarken AFAD da ayni bağışlarda öncelikli kabul edilecekler listesini yayınladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-08 03:47:00 -
AFAD öncelikli ihtiyaç listesi paylaştı

Tüm Türkiye, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından tek yürek oldu. 10 ilde etkili olan deprem nedeniyle can kayıpları yaşanırken depremden etkilenen vatandaşlar için de yardım seferberliği başlatıldı.

60 binden fazla personel görev yapıyor

Bölgede, AFAD, PAK, Jandarma, DAK, Milli Savunma Bakanlığı, UMKE, itfaiye, Milli Eğitim Bakanlığı, STK ve gönüllüler, güvenlik, yerel destek ve uluslararası arama kurtarma ekiplerinden toplam 60 bin 218 personelin görev yapıyor.

AFAD liste paylaştı

Deprem bölgesinde canla başla arama kurtarma çalışmaları sürerken depremzedelerin acil ihtiyacı olan ürünlerin karşılanmasına yönelik çok sayıda ilden yardımlar gönderildi. AFAD da depremzedelerin ayni ihtiyaçlarına yönelik bir liste paylaştı.

Bağışlar için nereye başvurulacak?

AFAD'ın yaptığı açıklamada "Tüm aynî bağışlarınız için illerde valiliklerimiz, ilçelerde kaymakamlıklarımız bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına ve tüm AFAD il müdürlüklerimize başvurabilirsiniz." denildi.

Ayni bağışlarda öncelikli kabul edilecekler şöyle:

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