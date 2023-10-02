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Gündem AFAD müdüründen korkutan açıklama: Aktif fayların 31'i bu şehirde!
Gündem

AFAD müdüründen korkutan açıklama: Aktif fayların 31'i bu şehirde!

Yeniakit Publisher
2023-10-02 16:34:00 - 2023-10-02 17:12:30
AFAD müdüründen korkutan açıklama: Aktif fayların 31'i bu şehirde!

Afyonkarahisar AFAD Müdürü Mehmet Buldan, Türkiye'de birçok aktif fay hattı bulunduğunu bu faylardan 31'inin de Afyon'da olduğunu söyledi.

Dinar ilçesinde 28 yıl önce yaşanan 94 kişinin hayatını kaybettiği, 250 kişinin de yaralandığı 6.1 büyüklüğündeki depremin yıldönümünde yazılı bir açıklama yapan Buldan, Afyonkarahisar için korkutan durumu duyurdu.

"Can ve mal kayıplarına neden olan Dinar depreminde ve bugüne kadar yaşanan tüm afetlerde hayatını kaybedenleri rahmetle anıyor, yaralananlara Allah'tan şifa diliyor ve geçmiş olsun diyorum." ifadeleriyle başlayan Mehmet Buldan, şunları söyledi:

Ülkemiz dünyanın önemli deprem kuşaklarından biri olan Alp-Himalaya kuşağı üzerinde yer almaktadır. Ülkemizin, karmaşık jeolojik yapısı ve jeodinamik konumundan dolayı çok sayıda aktif fay bulunmaktadır. Bu fayların 31'i de Afyonkarahisar ilimizde bulunmaktadır.

Devletimiz tarafından ülke genelinde, afetlere ve özellikle de depremlere karşı gerçekleştirilmeye çalışılan zihinsel ve yapısal dönüşüme dahil olarak tedbirli bir il olmak zorundayız.

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