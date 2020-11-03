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Gündem AFAD, İzmir depreminde son bilançoyu açıkladı
Gündem

AFAD, İzmir depreminde son bilançoyu açıkladı

AFAD, İzmir depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısının 105'e yükseldiğini duyurdu. 144 yaralının tedavisi sürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-03 12:25:00 -
AFAD, İzmir depreminde son bilançoyu açıkladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 08.00 itibarıyla, 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası 44'ünün büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere toplam 1508 artçı sarsıntı kaydedildi.

Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden (SAKOM) alınan bilgiye göre, depremde 102 kişi hayatını kaybetti, 10’u yoğun bakımda 147 kişinin tedavisi devam ediyor. Enkazdan canlı çıkarılanların sayısı 107’ye ulaşırken, hastaneye sevk edilen 994 kişiden yaralıların 847’si taburcu edildi.

yaralıların 847’si taburcu edildi
İzmir'de arama ve kurtarma çalışmaları 17 binadan 13'ünde tamamlanırken, 4 binada sürüyor. Hasar tespit çalışmalarının iki gün içinde tamamlanması bekleniyor.

Şimdiye kadar 11 bin 97 binada hasar tespit edildi binaların 124’ü ağır hasarlı acil yıkılacak olan 719’u az hasarlı iki binada yıkım çalışması tamamen tamamlandı.

Açıklamada, bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi uyarısı yapıldı.

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