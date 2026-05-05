AFAD ekipleri seferber oldu! Kayalıkta mahsur kalan inekler böyle kurtarıldı
Sivas Doğanşar'da sürüden ayrılıp kayalık alanda mahsur kalan 2 inek, AFAD ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Sivas’ın Doğanşar ilçesinde otlatılırken sürüden ayrılan 2 inek, Karakaya mevkisindeki kayalıklarda mahsur kaldı.
Doğanşar ilçesi Cinci Mahallesi'nde yaşayan Adem Kuzu ineklerini otlatmaya araziye çıkardı. Bu sırada sürüden ayrılan 2 inek Karakaya mevkisinde kayalıklarda mahsur kaldı. İnekleri kendi imkanlarıyla kurtaramayan Kuzu, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ekibi sevk edildi. AFAD ekipleri halat yardımıyla kayalığa indi. İş makinesine bağlanan halat yardımıyla inekler indikleri yerden kurtarılarak sahibine teslim edildi.
