AFAD ekipleri seferber oldu! 50 işçi kar ve tipide mahsur kaldı
Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde kar ve tipi sebebiyle yolda kalan servis araçlarında bulunan 50 işçi, AFAD ve kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla güvenli şekilde kurtarıldı.
Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde tekstil işçilerini taşıyan 2 servis aracı, Gedikli köyü kırsalında etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, yürüttükleri çalışmayla 50 işçinin bulunduğu araçları bulundukları yerden çıkararak yola devam etmelerini sağladı.
Yolda mahsur kalanlara battaniye dağıtıldı
Ayrıca Gölbaşı-Pazarcık yolu 10'uncu kilometresinde kar yağışı nedeniyle bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bölgeye yönlendirilen AFAD ekipleri yolda mahsur kalan vatandaşlara kumanya ve battaniye dağıttı. Ekiplerce yapılan çalışmalarla yol ulaşıma yeniden açıldı