AFAD duyurdu: Muğla'nın Datça ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre, 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 16.21'de, 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ege Denizi'nde, Datça'nın 35,21 kilometre açığındaki deprem, 5,25 kilometre derinlikte oldu.