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Gündem AFAD duyurdu! Muğla'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Gündem

AFAD duyurdu! Muğla'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Yeniakit Publisher
2023-10-21 07:08:00 -
AFAD duyurdu! Muğla'da 4.2 büyüklüğünde deprem

AFAD Muğla'da deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD verilerine göre; Muğla'nın Datça ilçesinde saat 06.47'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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