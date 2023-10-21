AFAD duyurdu! Muğla'da 4.2 büyüklüğünde deprem
AFAD Muğla'da deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD verilerine göre; Muğla'nın Datça ilçesinde saat 06.47'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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AFAD Muğla'da deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD verilerine göre; Muğla'nın Datça ilçesinde saat 06.47'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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