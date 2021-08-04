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Gündem AFAD duyurdu! Kayseri'de korkutan deprem
Gündem

AFAD duyurdu! Kayseri'de korkutan deprem

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2021-08-04 16:02:00 - 2021-08-04 16:04:50
AFAD duyurdu! Kayseri'de korkutan deprem

AFAD, Kayseri'de 4.1 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini duyurdu.

Kayseri'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde şu ana kadar can ve mal kaybının olmadığı öğrenildi.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimiz Kocasinan ilçesi Saraycık bölgesinde saat 15.38'de 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi. Görevlilerimiz sahada tarama çalışmalarına başladı" dedi.

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