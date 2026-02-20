AFAD duyurdu! Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Hatay’ın Kırıkhan ilçesi, bugün sabahın erken saatlerinde meydana gelen yer sarsıntısıyla güne başladı. AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, saat 06.10 sularında gerçekleşen depremin büyüklüğü 4.2 olarak ölçüldü. Yerin yaklaşık 9 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı, özellikle Kırıkhan ve çevre ilçelerde yataklarından fırlayan vatandaşlar arasında kısa süreli bir paniğe neden oldu.

AFAD DERİNLİK BİLGİSİNİ PAYLAŞTI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin hemen ardından detaylı verileri kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kırıkhan olan sarsıntının tam derinliği 9.27 kilometre olarak kaydedildi. Deprem sonrası bölgede herhangi bir mal veya can kaybı olup olmadığına dair incelemeler başlatılırken, sarsıntının ardından bölgedeki sismik hareketlilik yakından takip edilmeye başlandı.