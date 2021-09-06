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Gündem AFAD duyurdu! Hakkari beşik gibi sallandı
Gündem

AFAD duyurdu! Hakkari beşik gibi sallandı

AFAD Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 3.9 şiddetinde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem yerin 7,59 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Yeniakit Publisher
2021-09-06 18:55:00 -
AFAD duyurdu! Hakkari beşik gibi sallandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın (AFAD) merkez üssünü Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Yürekli köyü yakınları olarak saptadığı deprem, saat 15.20'de meydana geldi.

Yerin 7,59 kilometre derinliğinde olan deprem, ilçe merkezi ve bağlı köylerde hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

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