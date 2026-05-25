‘Hamaney'in bacağı koptu’ denmişti! İran: Kafa, yüz ve bacaklarından yaralandı

Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hossein Kermanpour, sağlık durumuna ilişkin çeşitli iddiaların ortaya atıldığı dini lider Mücteba Hamaney’in İran-ABD saldırısında yaralandığını doğrulayarak "Yüz, kafa ve bacaklarda yüzeysel yaralanmalar dışında ne uzuv kaybına ne de herhangi bir ciddi tıbbi probleme yol açan ciddi bir şey olmadı" dedi.

İran’da 28 Şubat’ta İsrail-ABD saldırılarında dini lider Ali Hamaney’in ölümünün ardından yerine oğlu Mücteba Hamaney seçilmişti. Şu ana kadar henüz görüntü vermeyen Mücteba Hamaney’in sağlık durumuna ilişkin spekülasyonlar ortaya atılmıştı. Mart ayında ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in, hayatta ancak yaralı ve ampute edildiğini iddia ettiği Hamaney’in sağlık durumuna ilişkin İran tarafından ilk kez bir açıklama geldi. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hossein Kermanpour, İran dini lideri Mücteba Hamaney’in, şubat ayının sonlarındaki İran-ABD saldırısında yaralandığını doğruladı.

YARALARI AĞIR DEĞİL

Hameney’in aldığı yaraların yalnızca "yüzeysel" olduğunu söyleyerek, yaralandığı güne dair detayları açıkladı. Hamaney’in 28 Şubat’ta yerel saatle 13.00 sıralarında hastaneye getirildiğini kaydeden Kermanpour, hastanenin adını açıklamadı.
Mücteba Hamaney’in yaralı bazı kişilerle ameliyathaneye alındığını aktaran Kermanpour, "Yüz, kafa ve bacaklarda yüzeysel yaralanmalar dışında ne uzuv kaybına ne de herhangi bir ciddi tıbbi probleme yol açan ciddi bir şey olmadı. Bir hekim olarak bunları ciddi yaralanmalar olarak değerlendirmedim ve bir iki dikiş dışında özel bir işlem gerektirmedi" ifadelerini kullandı.

Hindularda da sakal, sarık ve cübbe var.

son çeyrek asırda Suriye'de 500.000, Irak'ta 1.200.000 Yemen'de 200.000 ve Afganistan'da sayısı bile belirsiz Müslümanı kalleşçe kahpece katleden münafık İran'da bir Hamaney paketlendi, diğeri geldi. Müslümanlar uyumasın, bu münafıklardan her melunluk beklenir. Babası Müslüman katili elleri kanlı idi, babasının peşinden giden bu münafığın da elleri kanlıdır. Müslüman görünümlü olduklarına aldanmayın bu münafıkların, Hindularda da sakal, sarık ve cübbe var.
