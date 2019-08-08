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AFAD deprem bilançosunu açıkladı

Denizli İl Afet Acil Durum Müdürlüğünden Bozkurt ve Baklan’da meydana gelen depremlerle ilgili yazılı açıklama yapıldı.

08 Ağustos 2019 Perşembe 20:10
AFAD deprem bilançosunu açıkladı

Denizli İl Afet Acil Durum Müdürlüğünden Bozkurt ve Baklan’da meydana gelen depremlerle ilgili yazılı açıklama yapıldı.



Denizli’de meydana gelen büyük depremler ile ilgili Denizli İl Afet Acil Durum Müdürlüğünden açıklama geldi. Büyük depremin ardından 22 tane daha artçı depremin meydana geldiği belirtildi. Denizli genelinde ise 56 deprem meydana geldiği öğrenildi. Konuyla ilgili AFAD’dan yapılan yazılı açıklamada, “Denizli Bozkurt ilçesinde 6 ve Baklan ilçesinde 4.1 şiddetindeki depremlerle sarsıldı. Özellikle Bozkurt ilçesindeki deprem bölgede birçok ilde şiddetli şekilde hissedildi. Şiddeti büyük olan ana şokun ardından bölgede artçılar ise devam ediyor. Denizli’nin Baklan ilçesinde bugün saat 14.19’da, Bozkurt ilçesinde ise 14.25’de 5.7 şiddetinde iki büyük deprem meydana geldi. Deprem Bozkurt, Çardak ve Baklan ilçelerindeki kerpiç evlerin yıkılmasına, binalarda ise hasar oluşmasına neden oldu. Deprem vatandaşlarda büyük panik yaşatırken, büyük depremlerin ardından meydana gelen artçılar ise tedirginliğin devam etmesine neden oluyor.İki büyük depremin ardından bölge ilçelerinde sonuncu 16.31’de olmak üzere 22 artçı deprem meydana geldi” ifadelerine yer verildi.



AFAD Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Denizli’de gün içinde yaşanan depremlerle ilgili bir ön değerlendirme raporu yayımladı. Denizli’de gün içinde 56 deprem meydana geldiği kaydedildi. Bozkurt’taki depremin şiddeti 6.0, derinliği 6,96 km ve süresinin ise 5.5 sn olarak hesaplandığı belirtildi.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 20:10
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