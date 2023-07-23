AFAD denizlerdeki gizli tehlikeye dikkat çekti

Tatil sezonunun gelmesi ve havaların ısınmasıyla denize girenlerin sayısı çoğaldı. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 35 kilometreyi bulan sahilde, denizi ve kumu seven tatilcilerin büyük ilgisini çekiyor.

AFAD, muhtemel boğulma olaylarına karşı vatandaşları "rip akıntısına" karşı uyarıyor.

Çeken akıntıya kapılmamak için yapılması gerekenler şu şekilde aktarıldı:

"Rüzgarlı havalarda dalgalı denize girmemeyi tercih edin. Cankurtaran ve sağlık ekibi bulunan sahil ve plajları tercih edin. Çocuklarının denizdeyken bir an bile gözlerinizi onlardan ayırmayın. Denize mutlaka deniz kıyafetleriyle girin"

Denize giren kişinin rip akıntısına yakalandığında ise sahile ya da açık denize doğru değil, kıyıya paralel bir şekilde sağa-sola doğru yüzmek şartıyla kendilerini kurtarabileceklerini ifade eden uzmanlar, deniz suyundaki değişiklikler ve köpüklenmelerin rip akıntısının belirtilerinden bazıları olduğunu söyledi.

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