AFAD bilişim personeli alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı - Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden 18/04/2022 (10:00) – 27/04/2022 (17:00) tarihleri arasında yapacaklardır.

Bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan, posta yolu veya şahsen müracaat şeklinde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuruların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

Adaylar belirtilen pozisyonlardan en fazla 1 (bir) tanesine başvurabilecektir.

Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

Yazılı ve sözlü sınav konuları, pozisyonlara uygun olarak genel ve özel şartlarda belirtilen tüm hususların yanı sıra temel bilişim konuları ve bilgi güvenliği konularıdır.

Yazılı sınav 29/05/2022 tarihinde saat 10.00’da Ankara’da gerçekleştirilecektir. Sınava girmeye hak kazanan adaylara ait katılım listesi, sınav adresi ve ilgili diğer bilgiler Başkanlığımız www.afad.gov.tr adresli internet sitesi “Duyurular” bölümünde ve Kariyer Kapısında ilan edilecektir.

Sözlü sınav tarihi ve sınav adresi, yazılı sınav sonuçlarının duyurulmasını takiben Başkanlığımız www.afad.gov.tr adresli internet sitesi “Duyurular” bölümünde ve Kariyer Kapısında ilan edilecektir.

Adres: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Bilgi Sitemleri ve Haberleşme Dairesi Başkanlığı, Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 159 06800 Çankaya/ Ankara

Telefon: 0 (312) 258 23 23 / Dahili : 2447 - 2432 veya 2435

e-posta: [email protected]

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