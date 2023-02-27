AFAD Başkanı Sezer: Malatya'daki depremde 32 kişi enkazdan kurtarıldı
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, Malatya'daki 5,6 büyüklüğündeki depremde 32 kişinin enkazdan kurtarıldığını açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 12.04'te meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde, 32 kişinin enkazdan kurtarıldığını, 2 binada arama kurtarma çalışmasının devam ettiğini bildirdi.
Sezer, AFAD Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında, Malatya'da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Son deprem nedeniyle 29 binanın yıkıldığını aktaran Sezer, arama kurtarma çalışmalarında 657 kişinin görev aldığını ifade etti.
2 binada arama kurtarma devam ediyor
Depremde 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 110 kişinin yaralandığını söyleyen Yunus Sezer, 32 kişinin enkazdan kurtarıldığını, 2 binada arama kurtarma çalışmasının devam ettiğini kaydetti.
AFAD Başkanı Sezer, hasarlı binalara girilmemesi ve eşya alınmaması konusunda uyarı yaptıklarını hatırlatarak, "Afet bölgesindeki tüm vatandaşlarımızın telefonlarına bildirimde bulunduk, daha önce de bulunmuştuk. Sürekli artçı sarsıntılar meydana gelmekte, hasar alan binalarımızın yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalınmaktadır." diye konuştu.
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Yunus Sezer, vatandaşların can güvenliği için, hasar gören binalardan kesinlikle uzak durmaları gerektiğini yineledi.