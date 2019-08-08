AFAD aile çadırları ve ihtiyaç malzemeleri deprem bölgesine sevk edildi

Denizli’nin Bozkurt ilçesinde meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki deprem sonrası İçişleri Bakanlığı AFAD koordinasyonunda çalışmalar sürüyor. AFAD Denizli Bölgesel Lojistik Merkezinden 120 AFAD Aile Çadırı sevk edilen bölgeye AFAD Afyonkarahisar’dan 18 kişilik Arama Kurtarma Ekibi, beraberindeki 3 arama kurtarma köpeğiyle birlikte ulaştı. AFAD eşgüdümündeki Türk Kızılay ile bölgeye battaniye, yatak, mutfak seti ve ek çadır da gönderilirken 10 kişilik psikosoyal destek ekibi bölgede görevlendirildi.

AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu’nun helikopterle intikal ettiği bölgeye ihtiyaç malzemeleri sevk ediliyor. Bölgeye, AFAD’dan 120 AFAD Aile Çadırı ve 20 genel maksat çadırının yanı sıra Türk Kızılay’dan 20 çadır, 250 battaniye, 100 yatak, 20 mutfak seti ve 6 genel maksat çadırı gönderildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan 10 kişilik psikosoyal destek ekibi bölgede görevlendirildi.

Yapılan belirlemelere göre Denizli Çardak’ta kullanılmayan bir cami ve iki evin duvarı yıkılırken 10 evde çatlaklar oluştu. Denizli, Manisa, Muğla ve Afyonkarahisar’daki AFAD Bölgesel Lojistik Merkezleri olası ihtiyaç için teyakkuz halinde bulunuyor. Bölgedeki çalışmalarda AFAD Denizli ekiplerini takviye etmek üzere AFAD İzmir Arama Kurtarma Birliği’nden ekipler yola çıktı. AFAD Bursa Arama Kurtarma Birliği’nin yanı sıra AFAD Muğla, Burdur, Manisa ve Isparta müdürlükleri de teyakkuza geçirildi.

AFAD koordinasyonunda Sağlık Bakanlığı ekibi ile Türk Kızılay’ından 9 araçla 37 personel ve keşif için Emniyet Genel Müdürlüğünden bir helikopter bölgeye sevk edildi.Deprem sonrasıAFAD Denizli’nin yanı sıra çevre il ve ilçelerdeki birimlerle 4.5G, uydu ve telsiz haberleşmeleri yapılarak yaşanan olumsuzluklar tespit ediliyor. Deprem, Denizli’nin yanı sıra Aydın, Manisa, Isparta, Burdur, İzmir, Afyonkarahisar, Antalya ve yakın çevrede hissedildi.