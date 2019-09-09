0553 313 94 23

AFAD: “Afet ve acil durum çantanız hazır olsun”

Çanakkale Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğü tarafından afet çantasının nasıl hazırlanması gerektiği anlatıldı.

09 Eylül 2019 Pazartesi 14:41
AFAD: “Afet ve acil durum çantanız hazır olsun”

Çanakkale Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğü tarafından afet çantasının nasıl hazırlanması gerektiği anlatıldı.


Türkiye’de afetlere hazırlık kültürünün yerleşmesi maksadıyla "#Afetlere Hazır Ol" sloganıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) başlatılan proje 3. ayına girdi. Bir yıl süresince her ay bir başka konunun işleneceği afetlere hazırlık yılının eylül ayı teması ise “afet ve acil durum çantası” olarak belirlendi. Çanakkale AFAD İl Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, afet çantasının önemi vurgulanarak, afet çantasının nasıl hazırlanması gerektiği anlatıldı.


"Afet ve acil durum çantanızı önceden hazırlayın"


AFAD İl Müdürlüğünün açıklamasında, afet ve acil durumlarda altın saatler olarak ifade edilen olaydan sonraki ilk 72 saatin afetzedelerin hayatlarını sürdürebilmesi için kritik ehemmiyete sahip olduğu vurgulanarak, afet ve acil durum çantasının hazır olması gerektiği belirtildi. Açıklamada, afet ve acil durum çantasında acil durum sırasında ev halkının ihtiyaç duyabileceği temel malzemelerin bulunması gerektiği, acil durumlarda bu malzemelerin tedarik edilebilmesi için zaman olmayacağından çantanın önceden hazır bulundurmasının faydalı olacağı, meydana gelen bir acil durum sonrasında görevlilerin herkese anında ulaşması mümkün olamayacağından yardım alınmasının saatler belki de günler sürebileceği, bu sebeple çantada en az 72 saat hayatta kalmayı sağlayacak miktarda gıda, su ve diğer ihtiyaçları karşılayacak malzemelerin bulunması gerektiği ifade edilirken çantaya yerleştirilen ve bozulma ihtimali olan malzemeler için çantanın 6 ayda bir gözden geçirilmesi gerektiği de hatırlatıldı.


Yapılan açıklamada, afet ve acil durum çantasında olması gereken malzemeler ise şu şekilde sıralandı: Bir kişiye üç gün yetecek kadar su, bir kişiye üç gün yetecek miktarda bozulmaya dayanıklı gıda, pilli radyo, el feneri, ekstra pil, ilk yardım çantası, yardım çağırmak için düdük, mevsime uygun temiz giysi, not defteri ve kalem, konserve açacağı da içeren çok amaçlı çakı, çöp poşeti, önemli evraklar, kişisel hijyen malzemeleri, düzenli kullanılan ilaçlar ve bu ilaçlara dair sağlık raporu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 14:41
  1. konser
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNCELLEME - Muğla'da orman yangını
    1. GÜNCELLEME - Muğla'da orman yangını
    2. Kastamonu Tanıtım Günleri, bu yıl..
    3. Bakan Kasapoğlu aşure dağıttı
    4. Romalılar acılarını şiirlerle mezar..
    5. Okullar Açıldı, Plajlar Turistlere..
    6. Ağrı’da donarak hayatını kaybeden..
    7. Kapya biber çorbası nasıl yapılır?
    8. Kurs hocası evinde ölü bulundu
    9. MHP İl Başkanı Karataş’tan eğitim..
    10. Çanakkale’de 97 mülteci yakalandı
    11. Okula dönüş hediyesi Nata Vega’dan
    12. İzmir'in düşman işgalinden..
    13. Şahinbey’de 99 çift 09.09.2019’da..
    14. Ankara Kalkınma Ajansından proje..
    15. Öğrenciler ders başı yaptı
    16. SASKİ yaz aylarında da öğrencilerle..
    17. TBB'den oturma eylemi yapan Diyarbakır..
    18. Ahlat’ta ilk ders zili, tarihi..
    19. 3 ton aşure ikramı
    20. Vodafone Red Odunpazarı Modern..
    21. Nilüfer Müzik Festivalinin sağlık..
    22. Meclis Başkanı Şentop'tan yeni eğitim..
    23. Özel çocuklardan özel yemekler
    24. Okul kantinleri denetlendi
    25. Şehrin yeni bisiklet ve yürüyüş..
    26. Muş Belediyesi’nden aşure etkinliği
    27. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019-2020..
    28. Akgül’den ESKKK Başkanı Evren’e ziyaret
    29. Milli yüzücüler engelleri aşmak için..
    30. Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran..
    Şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'na tepki: Hangi yüzle buraya geliyorsun?
    Şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'na tepki: Hangi yüzle buraya geliyorsun?
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!