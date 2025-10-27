AFAD açıkladı: Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) devrede!

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi merkezli olarak yerin 5,99 kilometre derinliğinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, devletin tüm afet yönetim mekanizmasını harekete geçirdi.

TÜM AFET GRUPLARI AADYM’DE TOPLANDI

AFAD, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı resmi açıklamada, depremin ciddiyetini vurgulayarak en üst düzey ulusal hazırlık aşamasına geçildiğini duyurdu:

"Balıkesir ilimiz Sındırgı ilçesinde meydana gelen, Manisa, Uşak, İzmir ve Bursa illerimizde de hissedilen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) devreye alınmış olup, tüm afet çalışma grupları, AFAD Başkanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'ne (AADYM) ivedilikle çağrılmıştır."

Açıklamada ayrıca, AFAD, Jandarma, Emniyet ve diğer görevli ekiplerin saha tarama çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi.

SAHA ÇALIŞMALARI VE İLK BİLGİLER

Depremin hissedildiği İstanbul ve İzmir valileri, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediğini bildirmişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da tüm ekiplerin derhal sahada göreve başladığını duyurmuştu.

TAMP'ın devreye alınması, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum örgütlerinin ve özel sektörün afet müdahalesine koordineli bir şekilde katılacağı anlamına geliyor. Yetkililer, gelişmeleri anbean takip ettiklerini ve gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirtti.