AFAD açıkladı! Kahramanmaraş'ta deprem oldu
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin yerin 5.13 kilometre altında olduğunu açıkladı.
AFAD tarafından yapılan açıklamada, Kahramanmaraş Dulkadiroğlu merkezli 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi.
AFAD, Kahramanmaraş Dulkadiroğlu merkezli 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem 08:55'te gerçekleşti.
KAHRAMANMARAŞ GÜNE DEPREMLE UYANDI
6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde büyük hasar olan kentlerden biri olan Kahramanmaraş'ta vatandaşlar güne depremle uyandı. Saat 08:55'te meydana gelen sarsıntının şiddeti 4.0 olarak ölçüldü. Depremin derinliğinin ise 5.13 km olduğu belirtildi. Bölgeden şu ana kadar olumsuz bir ihbar alınmadı.
Gündem
AFAD duyurdu! Korkutan AFAD: Akdeniz'in 137.23 kilometre açığında saat 16.17'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.