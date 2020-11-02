AFAD açıkladı: İzmir'de 4.2 büyüklüğünde yeni bir deprem
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, İzmir'in Urla ilçesi açıklarında saat 22.16'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan yapılan açıklamada, İzmir'in Urla ilçesi açıklarında saat 22.16'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.
İzmir'de 4.2 büyüklüğünde yeni deprem
Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Urla ilçesi açıkları olan 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.16'da Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin İzmir'in Urla ilçesine yaklaşık 22 kilometre uzaklıkta ve 6,85 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
92 can kaydı yaşandı
İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin enkaz çalışmaları hala devam ediyor. Meydana gelen depremde şimidye kadar 92 kişi hayatını kaybetti.