  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem AFAD açıkladı: İzmir'de 4.2 büyüklüğünde yeni bir deprem
Gündem

AFAD açıkladı: İzmir'de 4.2 büyüklüğünde yeni bir deprem

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, İzmir'in Urla ilçesi açıklarında saat 22.16'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2020-11-02 22:45:00 - 2020-11-02 22:53:08
AFAD açıkladı: İzmir'de 4.2 büyüklüğünde yeni bir deprem

AFAD'dan yapılan açıklamada, İzmir'in Urla ilçesi açıklarında saat 22.16'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.

İzmir'de 4.2 büyüklüğünde yeni deprem

Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Urla ilçesi açıkları olan 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.16'da Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin İzmir'in Urla ilçesine yaklaşık 22 kilometre uzaklıkta ve 6,85 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

92 can kaydı yaşandı

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin enkaz çalışmaları hala devam ediyor. Meydana gelen depremde şimidye kadar 92 kişi hayatını kaybetti. 

17 saat sonra kurtarılan İnci Okan'dan ilk görüntüler geldi
17 saat sonra kurtarılan İnci Okan'dan ilk görüntüler geldi

Gündem

17 saat sonra kurtarılan İnci Okan'dan ilk görüntüler geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elif'e mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elif'e mesaj

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elif'e mesaj

Türkiye'nin minik yavrusu Elif'ten yeni görüntüler geldi
Türkiye'nin minik yavrusu Elif'ten yeni görüntüler geldi

Gündem

Türkiye'nin minik yavrusu Elif'ten yeni görüntüler geldi

AFAD'dan depremle ilgili flaş açıklama!
AFAD'dan depremle ilgili flaş açıklama!

Gündem

AFAD'dan depremle ilgili flaş açıklama!

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'nin hamlesi sonrası ABD harekete geçti
Dünya

Türkiye'nin hamlesi sonrası ABD harekete geçti

Türkiye'nin S-400 alması sonrası akılalmaz tehditler savuran ABD tutuştu. Bazı senatörler, F-35'ler için yeni tasarı çalışmalarına başladı...
Bu nasıl 'devlet büyüğü'! Millet depremde can verirken poker oynadı
Gündem

Bu nasıl 'devlet büyüğü'! Millet depremde can verirken poker oynadı

Gündemi değerlendiren Yeni Akit Yönetim Kurulu Üyesi Gazeteci Yazar Fatih Uğurlu, Erzincan'daki depremde 32 bin kişi ölürken CHP'li İsmet İn..
Koronadan sonra şimdi de bu! 'Kawasaki' salgına dönerse çocuklar ölür
Sağlık

Koronadan sonra şimdi de bu! 'Kawasaki' salgına dönerse çocuklar ölür

Asya kökenli Kawasaki hastalığının koronayla birlikte Türkiye'de artışa geçtiğini belirten Dr. Kenan Barut, “Yoğun bakımda yatan çocuklar v..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay