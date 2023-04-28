AFAD açıkladı! 'İllerine geri dönmek isteyen depremzedelere kolaylık sağlanacak'
Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenip başka illere gelen ve geri dönmek isteyen depremzedelere kolaylık sağlanacağını duyurdu.
AFAD'ın açıklamasında, "6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş Pazarcık-Elbistan depremleri sonrası afet bölgesinden tahliye edilen depremzede vatandaşlarımızın geri dönüş konusunda yoğun taleplerinin olduğu görülmüştür." denildi.
Açıklama şöyle devam etti:
Bu kapsamda, afet bölgesi dışındaki illerimizde bulunup geri dönmek isteyen afetzede vatandaşlarımızın bulundukları illerde valilik ve kaymakamlıklara müracaat etmeleri durumunda uygun vasıtalarla (karayolu, demiryolu, havayolu) ve yol masraf belgesi düzenlenerek geri dönüşleri hususunda gerekli imkan ve kolaylık sağlanacaktır.