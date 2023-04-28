  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem AFAD açıkladı! 'İllerine geri dönmek isteyen depremzedelere kolaylık sağlanacak'
Gündem

AFAD açıkladı! 'İllerine geri dönmek isteyen depremzedelere kolaylık sağlanacak'

Yeniakit Publisher
2023-04-28 23:56:00 -
AFAD açıkladı! 'İllerine geri dönmek isteyen depremzedelere kolaylık sağlanacak'

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenip başka illere gelen ve geri dönmek isteyen depremzedelere kolaylık sağlanacağını duyurdu.

AFAD'ın açıklamasında, "6 Şubat 2023 tarihli Kahramanmaraş Pazarcık-Elbistan depremleri sonrası afet bölgesinden tahliye edilen depremzede vatandaşlarımızın geri dönüş konusunda yoğun taleplerinin olduğu görülmüştür." denildi.

Açıklama şöyle devam etti:

Bu kapsamda, afet bölgesi dışındaki illerimizde bulunup geri dönmek isteyen afetzede vatandaşlarımızın bulundukları illerde valilik ve kaymakamlıklara müracaat etmeleri durumunda uygun vasıtalarla (karayolu, demiryolu, havayolu) ve yol masraf belgesi düzenlenerek geri dönüşleri hususunda gerekli imkan ve kolaylık sağlanacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki: Bu nasıl bir kafadır!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki: Bu nasıl bir kafadır!

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki: Bu nasıl bir kafadır!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Deprem bölgesine gidiyordu! AFAD aracı kaza yaptı: 1 ölü, 9 yaralı
Deprem bölgesine gidiyordu! AFAD aracı kaza yaptı: 1 ölü, 9 yaralı

Aktüel

Deprem bölgesine gidiyordu! AFAD aracı kaza yaptı: 1 ölü, 9 yaralı

Depremin ardından AFAD gönüllü sayısı ikiye katlandı
Depremin ardından AFAD gönüllü sayısı ikiye katlandı

Gündem

Depremin ardından AFAD gönüllü sayısı ikiye katlandı

AFAD'dan İzmir Folkart Sitesi'ndeki yangına ilişkin açıklama
AFAD'dan İzmir Folkart Sitesi'ndeki yangına ilişkin açıklama

Yaşam

AFAD'dan İzmir Folkart Sitesi'ndeki yangına ilişkin açıklama

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23