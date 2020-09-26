AFAD açıkladı: Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem!

AFAD tarafından aktarılan son dakika bilgisine göre Ege Denizi'nde Gökçeada açıklarında 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Ege Denizi'nde Gökçeada açıklarında bugün saat 21.39'da bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 4,3 olarak aktardı.

Depremle ilgili FAD'dan dakikalar sonra gelen açıklamaya göre olumsuz bir ihbarın olmadığı tespit edildi.

AFAD'dan yapılan paylaşım şu şekilde:

Marmara'da deprem

Öte yandan 24 Eylül'de akşam saatlerinde Marmara Denizi açıklarında da bir deprem meydana gelmişti. Deprem İstanbul'da büyük ölçüde hissedilirken AFAD, depremin 4.2 büyüklüğündeki olduğunu kaydetti.