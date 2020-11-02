AFAD açıkladı! Deprem'de hayatını kaybedenlerin sayısı 92'ye yükseldi
AFAD, İzmir depreminde can kaybının 92'ye yükseldiğini, 147 kişinin tedavisinin sürdüğünü açıkladı.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde vefat edenlerin sayısının 92 olduğunu açıkladı.
Can kaybı 92'ye yükseldi
AFAD'dan yapılan açıklamada, “Ege Denizi Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında büyüklüğü 4’ün üzerinde 43 artçı olmak üzere toplam bin 323 artçı sarsıntı yaşanmıştır. SAKOM’dan alınan bilgilere göre 92 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 994 vatandaşımızdan 847’si taburcu edilmiş olup, 147 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir." denildi.
5 binada çalışmalar devam ediyor
Açıklamanın devamında, "İzmir’de arama ve kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 12’sinde çalışmalar tamamlanmış olup, 5 binada çalışmalara devam edilmektedir.” ifadeleri kullanıldı.