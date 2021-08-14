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Gündem AFAD acı haberi duyurdu: Sel felaketinde can kaybı 40'a yükseldi
Gündem

AFAD acı haberi duyurdu: Sel felaketinde can kaybı 40'a yükseldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, sel nedeniyle Kastamonu'da 34, Sinop'ta 6 kişinin hayatını kaybettiğini, Bartın'da kaybolan bir kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-14 08:59:00 -
AFAD acı haberi duyurdu: Sel felaketinde can kaybı 40'a yükseldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketiyle ilgili yapılan son açıklamada, Kastamonu'da 34, Sinop'ta 6 vatandaşın hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, "Sel nedeniyle Kastamonu'da 32, Sinop'ta 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 12 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir. Bartın'da kaybolan bir vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir." bilgisine yer verildi.

Bartın'ın Ulus Akörensöküler köyünde kaybolan kişiyi arama çalışmalarının AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri ile UMKE personelince sürdürüldüğü vurgulanan açıklamada, Sinop'un Ayancık ve Kastamonu'nun Bozkurt ilçelerinde arama ve kurtarma ekiplerince çalışmalara devam edildiği kaydedildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kastamonu'da 228 kişinin selden etkilendiğini 12 kişinin de hastanelerde tedavisinin devam ettiği bilgiğisiin paylaştı.

"250-300 ceset çıkarıldı" iddiasına valilikten yalanlama

Kastamonu Valiliği sel felaketinin yaşandığı bölgede, "250-300 ceset çıkarıldığı ve kimliklerinin tespit edilemediği" yönünde yapılan açıklamaların gerçeği yansıtmadığını bildirildi.

Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Maalesef bugün bazı şahıslarca, 250-300 ceset toplandığı ve kimliklerinin tespit edilemediği şeklinde, gerçek dışı açıklamalarda bulunulmuştur. İlimizde şu ana kadar hayatını kaybeden 32 vatandaşımız bulunmaktadır. Sel felaketi ile mücadelemizi zaafa uğratmaya dönük, bu açıklamayı kınıyoruz."

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Yorumlar

Leventbay

Aptalca yapilan islerin , sonucu bu doga olayi falan degil burda hes yikilmadiysa ben hic bir sey bilmiyorum .
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Leventbay

Dogaya saygin yoksa doga sana bunu ogretir . Ormana agaca , dereye suya saygin olacak . Yakmiyacaksin kafana gore maden acmiyacaksin . Heryere hes yapmiyacaksin . Sonuc bu iste . Saygi gosteteceksin . Milyon yildir akan dete yatagini degistirmiyeceksin .
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