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Gündem AFAD acı haberi duyurdu: Hayatını kaybedenlerin ve yaralananların sayısı yükseldi
Gündem

AFAD acı haberi duyurdu: Hayatını kaybedenlerin ve yaralananların sayısı yükseldi

İzmir'de yaşanan büyük depremin ardından, AFAD bilançoyu açıkladı. AFAD'dan yapılan açıklamada, 1'i boğulma olmak üzere 12 kişinin hayatını kaybettiği, 419 vatandaşın yaralandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-30 16:55:00 - 2020-10-30 20:20:03
AFAD acı haberi duyurdu: Hayatını kaybedenlerin ve yaralananların sayısı yükseldi

İzmir'de meydana gelen şiddetli depremin ardından, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) acı haberi duyurdu.

AFAD'dan yapılan açıklamada, 1'i boğulma olmak üzere 12 kişinin hayatını kaybettiği, 419 yaralı olduğu bildirildi.

Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İzmir'de büyük deprem

İzmir'in Seferhisar ilçesinin 17 kilometre açığında 6,6 büyüklüğünde meydana gelen deprem, Ege ve Marmara Bölgesi'nde geniş bir alanda hissedildi.

Deprem nedeniyle Bornova ve Bayraklı ilçelerindeki bazı binalar yıkıldı. Vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Depremin 16,54 kilometre derinlikte oluştuğu bildirildi.

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Yorumlar

Aziz Metin

Uzmanlar her gün uyarmalarına ve ülkemizde yakın geçmişte bir öok yıkıcı depremler yaşanmasına rağmen, sathi bir iki tedbirin haricinde köklü hiç bir tedbir alınmadı bu güne kadar. 
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LEventbay

Tüm izmir halkına büyük geçmiş olsun .
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