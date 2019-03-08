Af yasasında son dakika son durum ne? Af ve ceza indirimi kimleri kapsayacak?

En son af haberleri. MHP’nin 24 Haziran genel seçim vaadleri arasında yer alan af ve ceza indirimi konusunda seçimlerden hemen sonra Devlet Bahçeli’nin talimatıyla af teklifi hazırlanarak Meclis Başkanlığına sunuldu. MHP’nin af yasası teklifine başta Cumhurbaşkanı olmak üzere AK Parti’den son dakika açıklamaları geldi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, af yasasına ilişkin çalışmaların devam ettiğini söylerken, Yargıtay Başkanı Cirit’ten af ve ceza indirimi bekleyen mahkum ve yakınlarını üzecek açıklama geldi. Peki af çıkacak mı? af ne zaman çıkar? Af ve ceza indirimi kimleri kapsayacak? Af yasasında son durum haberleri ne? İşte detaylar…

31 Mart 2019 yerel seçimlere sayılı günler kalmasına rağmen genel af seçimlerden önce çıkar mı? Af yasası çıkacak mı? Son gelişmeler neler. Binlerce vatandaşın yakından takip ettiği af yasası ile ilgili son gelişmeler neler? Af yasası çıkacak mı? sorusu ülkenin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Af yasasında son gelişmeler. Af yasası birçok kişinin gündeminden düşmüyor. Geçtiğimiz aylarda gündeme gelen fakat kamuoyunda oluşan tepkiler nedeniyle rafa kalkan af yasası yeniden değerlendiriliyor. Eylül 2018’de Meclis’e şartlı indirim ile tutuklu ve hükümlülere af çıkarılmasına dair kanun teklifi vermişti. Borç ve ceza affı ne zaman yürürlüğe girer? Af yasasına, Binali Yıldırm olumlu görüş bildirirken, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ise karşı olduğunu açıkladı. Son dönemde konuşulan af ve ceza indirimi kimleri kapsayacak?

MHP, 19 Mayıs 2018 tarihine kadarki suçlara ilişkin 5 yıl şartlı indirim öngören kanun teklifini 24 Eylül'de TBMM Başkanlığı'na sunmuştu. MHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Erhan Usta ile MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan teklif, "Bazı Suçlarla İlgili Ceza Sürelerinden Şartlı İndirim ile Tutuklu ve Hükümlülerin Salıverilmesine Dair Kanun Teklifi" adını taşıyor.

Aftan kimler yararlanacak?

Toplam 8 maddeden oluşan teklifte, FETÖ, PKK ve diğer terör örgütleri ile çocuk istismarı ve kadın cinayetleri mahkumları kapsam dışında tutuldu. Teklif, 19 Mayıs 2018 tarihinden sonraki suçları kapsam dışı bırakıyor. Bu tarihten önce işlenen, düzenlemede ayrık tutulanlar hariç, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (TCK) ve 765 sayılı TCK ile özel kanunlardaki suçlar yönünden tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekilmesi gereken toplam ceza sürelerinden şartlı indirim yapılmasını öngören teklif, bunun sonucu infazı kalmayan hükümlü ve tutukluların salıverilmesini amaçlıyor.

Teklifte istisna olarak sıralanan suçların dışındaki suçlarla ilgili olarak hükümlülerin, tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekmeleri gereken toplam ceza süresinden bir defaya mahsus olmak üzere 5 yıl indirim yapılacak. Ceza kalmazsa hükümlü salıverilecek. 2019 yılında gündeme gelen af yasasını içeriği henüz bilinmiyor ancak Haziran ayın MHP tarafından sunulan af teklifinin kapsamayacağı suçlar;‘Cinsel saldırı, soykırım, kasten öldürme, çocuk istismarı” gibi konuların yanı sıra, devlete, hükümete, milli savunmaya, Orman Kanunu’na ve Atatürk aleyhine işlenen suçlar da istisna olacak şekilde yer almıştı.

Af ne zaman çıkar?

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Posta Gazetesi'nden Murat Çelik'e yaptığı açıklamada konuya ilişkin şunları ifade etti: "Af meselesinde AK Parti’yle MHP’nin görüşlerinin farklı olduğu aşikâr. MHP’nin Meclis’e gelmiş olan bir af teklifi var. Ayrıca Adalet Bakanlığımız da cezaların yeniden gözden geçirilmesiyle ilgili bir çalışma yapıyor. Dolayısıyla af meselesi şu anda Meclis’te gündeme herhalde gelmeyecek gibi görünüyor seçime kadar. Ama Sayın Bahçeli’nin bu son ikazıyla da, Cumhur İttifakı’nı af konusu gibi, EYT gibi, seçim işbirliği gibi münferit konulardan ayrı tutmuş olması da gerçekten önemlidir, değerlidir. Cumhur İttifakı’nı burada ayırdığını görüyoruz. Yani seçim işbirliği olmadı belki ama Cumhur İttifakı’nın kalplerde yerleşmiş, milletin bir ittifakı olduğunu biliyoruz. Sayın Bahçeli yine ittifakın ruhuna sahip çıkan bir çıkış yapmıştır."

Yargıtay Başkanı: Affa karşıyım

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, ‘Yargıtay’ın kurumsal bir görüşü olmasa da ben af çıkarılmasına karşıyım’ dedi.Cirit, “Daha önce çıkarılan aflara baktığımızda hem hukuki belirsizlik hem de asayiş, toplumdaki huzur ve barışın sağlanması noktasında bazı sıkıntılar ortaya çıkıyor. Belki infaz sistemindeki cezaevinde kalma süresi yüzde 50'lere çekilebilir, daha adil bir çözüm olur. Çünkü cezaevlerindeki yetersizlik herkes tarafından malum' dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit’in olası af konusundaki açıklamalarının hatırlatılması üzerine Altay, “Af meselesiyle ilgili Yargıtay Başkanı’nın görüş belirtmeye hakkı yoktur. Onun işi değildir.” diye konuştu. Altay, affın, millet vicdanında karşılığı olması gerektiğini, ancak bu durumda af çıkarılabileceğini belirterek, “Seçime giderken af meselesini gündeme getirmek, siyaseten hem edepsizliktir hem de görevi kötüye kullanmaktır.” ifadesini kullandı.

CHP affa karşı mı?

MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında MHP'nin af teklifine ilişkin CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel'in, "İnsanların umutlarıyla oynayarak partinize oy aldınız, siz oy dolandırıcısısınız" sözlerine yanıt verdi. Hasan Kalyoncu, MHP'nin af teklifinin Meclis Başkanlığı'na sunulduğunu belirterek, "MHP'nin dışında hiçbir parti bu konuda duyarlı olmamıştır. CHP sözcüleri bu konuda AK Parti'nin tutumuna göre tavır alacaklarını söylemişlerdir. Biz de soruyoruz; CHP'nin bu kanun teklifine karşı olmasının sebebi, devlet aleyhine işlenen suçlar ile terör suçlarının ceza indiriminde istisna tutulması mıdır? Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli, bu konunun memleket meselesi olduğunu ve oy toplamak için seçmenin karşısına çıkmadığımızı veciz bir şekilde ifade etmiştir. Bu konuda söylenecek söz kalmamıştır. Olması gereken Adalet Komisyonu'nun daha fazla gecikmeden teklifi Genel Kurul'a sevk etmesidir. O zaman diğer partileri ve milletvekillerinin tavırları da oylarının rengi de ortaya çıkacaktır" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan af teklifi açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP'nin af teklifine ilşikin, "MHP’nin teklifi onların kendisine aittir. O teklifin de şüphekis ki gerek partimizde gerekse Adalet Bakanlığımızda da değerlendirmeye tabi ve bizim için masaya yatırılması gereken bir özelliği bir yanı vardır. Ondan da bakılarak, ondan da hareket edilerek burdann ne kadar istifade edebiliriz. Ne kadarı bize göre uygundur değildir bunların hepsi bu değerlendirilmeler içerisinde ele alınacaktır.” demişti.