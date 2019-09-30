Af yasası ceza indirimi son durum! Aftan kimler yararlanıp cezaevinden tahliye olacak?

Ceza infaz düzenlemesinde son durum merak ediliyor. AK Parti’nin hazırlayıp MHP ve CHP’nin görüşüne sunduğu Yargı Reform Pakete’nin 1 Ekim’de Meclis’in açılmasıyla genel kurula gelecek. Birinci yargı paketi içinde mahkumların beklediği infaz ceza indirimi yasasının yer almayacağı biliyor. İkinci yargı reformunun içerisinde ceza infaz yasasında değişiklik de ön görülüyor. Yapılan değişiklik üzerine bazı hükümlüler erken tahliye edilecek. Ceza indirimi af yasası için geri sayım başladı. Peki af kimleri kapsayacak? Aftan kimler yararlanıp cezaevinden tahliye olacak? Af yasası şartlı ceza indirimi ve denetimli serbestliği ne zaman çıkacak? İşte şartlı ceza indirimi ve denetimli serbestliği son durum gelişmeleri.

Af son dakika haberleri: Af yasası ne oldu? Af yasasında son durum ne? İtirazlar nedeniyle geçen yılki yasama yılına yetişmeyen yargı reformunun ilk paketi ekim ayı başında görüşülecek. Yargı reformunun ilk paketinde denetimli serbestliğe ilişkin değişiklikler yer almayacak ancak söz konusu düzenleme ikinci pakette olacak. AK Parti'den son dakika af yasası açıklaması geldi.

Naci Bostancı, Meclis'e sunulması beklenen ilk yargı paketinin detayları hakkında şu bilgileri verdi: "Uzun tutukluluk sürelerine ilişkin bir düzenleme. Usul ekonomisi bakımından yargılamanın hızlı ve etkili olmasını sağlayıcı düzenlemeler. İstinaflara giden ve esasen Yargıtay'a gitmeyen 5 yılın altındaki cezalar için, bazı ceza başlıklarının Yargıtay'a giderek, yargıda yerleşmiş içtihatlar gözüyle bir daha bakılmasını temin etmek. Mesleğe giriş sınavlarına ilişkin, hukuk mensuplarına yönelik olarak bir merkezi sınav düzenlemesi, ondan sonra avukat-hakim-savcı olmalarını temin etmek. Avukatlara yeşil pasaport verilmesi ve hukuki faaliyetlerini sürdürürken, kolaylıkla yurt dışı bağlantılarını kullanma imkanı getiriliyor, ilk paket bu çerçevede bir paket. Meclis açıldıktan sonraki hafta Genel Kurul'a gelir. Çünkü ilk hafta komisyonda görüşülecek. Ümit ediyorum hızlı bir şekilde yasalaşır."

Ceza indirimi neleri içerecek?

Şartlı ceza indirimi ve denetimli serbestliğin yeniden düzenlenmesi olarak adlandırılan teklif hükümlü ve tutuklu olanların kesinleşmiş hükümlerde, hükmolunan cezaların toplamından bir defaya mahsus olmak üzere 5 yıl indirim yapılmasını öngörüyor. Hükümlü ve tutuklunun indirim yapıldıktan sonra infazı gereken cezası kalmazsa salıverilecek.

Af çıkacak mı?

Yargı paketinin içinde mahkumlara ceza indirimini içeren af yer almayacak. Mahkum affı ikinci pakette yer alması bekleniyor. Süreç ceza infaz düzenlemesi değişikliği olacağı için genel af durumundan bahsetmek mümkün değil. Öte yandan TBMM’nin yeni yasama dönemi başladıktan sonra çalışmaların belirli bir aşamaya getirilerek konunun Meclis’e gelebileceği söylenebilir. Bunun için de en erken tarih olarak Ekim 2019 olabilir.

Kimler aftan yararlanıp cezaevinden çıkacak?

Çalışma bir af niteliğinde değil, Şartlı salıverilme ve Denetimli serbestliğin yeniden düzenlenmesi ile özel infaz uygulamalarının getirilmesini içeren bir kanun teklifi olacak. Yeni çalışma terör, tecavüz, kadın ve çocuğa şiddet ve istismar suçlarını kapsamayacak.

Ancak infaz rejimi uyarınca adli suçlarda cezanın yüzde 66’sının yatılmasında değişikliğe gidilerek bu oran yüzde 50’ye çekilecek. Yani cezaevinde kalma süresi kısalacak. Çalışmada çocuklu kadın mahkumların cezalarının ev hapsine dönüşmesini sağlayacak bazı düzenlemelere de yer veriliyor.