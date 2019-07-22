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Af yasası ceza indirimi ne zaman çıkacak? Ceza indirimi şartlı tahliye son dakika gelişmesi

Meclis tatile girmeden yürürlüğe girmesi planlanan yargı paketi sonrası 80 binin üzerinde Tutuklu ve hükümlünün serbest kalacağı belirtildi. Ceza indirimi af yasasına ilişkin son dakika olarak MHP Milletvekili af ve ceza indirimi bekleyenlere duyurdu. MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, af yasası ve ceza indirimi konusunda önemli açıklama yaparak af ceza indirimi bekleyenlere müjdeyi verdi.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 15:01
Af yasası ceza indirimi ne zaman çıkacak? Ceza indirimi şartlı tahliye son dakika gelişmesi

Meclis tatile girmeden yürürlüğe girmesi planlanan yargı paketi sonrası 80 binin üzerinde Tutuklu ve hükümlünün serbest kalacağı belirtildi. Ceza indirimi af yasasına ilişkin son dakika olarak MHP Milletvekili af ve ceza indirimi bekleyenlere duyurdu. MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, af yasası ve ceza indirimi konusunda önemli açıklama yaparak af ceza indirimi bekleyenlere müjdeyi verdi.

24 Haziran seçimleri öncesi MHP'nin müjdesini verdiği ve seçimlerden sonra hemen harekete geçilerek ceza indirimi af yasasına ilişkin teklifi Meclis'e verildi. AK Parti, MHP'nin af teklifinden de yararlanılarak ceza indirimi af yasasını içine alan Yargı Paketi'ni hazırlamaya başladı. Yargı Pakette sona gelindiği öğrenildi. Af yasasına ilişkin olarak Meclis tatile girmeden önce çıkarılacağı iddia edilen 2019 af yasası, ceza indirimi ve yargı paketi hakkında ise 80 bin kişinin çıkarılacağı bildirilmişti. Lakin TBMM'nin tatile girmesi ile bu süreç Ekim ayına kalmış oldu. MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt af yasısına ilişkin olarak "15 aydır Ceza İndirimi bekliyoruz diyenler.,Hükümet kurulalı 1yıl oldu. Milletvekillerine tatile gidişiniz olsun da,dönüşünüz olmasın diye beddua edenler. Beddua ettiğiniz insanlar, Allah'ın izniyle sağ-salim dönecekler. Lanetinizle başbaşa kalın. Size rağmen bu yasa çıkacaktır." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 15:01
  1. Ordu
  2. Af yasası ceza indirimi ne zaman çıkacak?
  3. Ceza indirimi şartlı tahliye son dakika gelişmesi

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