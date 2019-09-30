Af son dakika! Yargı paketinde neler var? Ceza indirimi ne zaman çıkacak?

Af yasası çıktı mı? Yeni yargı paketi af ve ceza indirimi son durumu ne? Af yasası ne oldu? sorusu vatandaşlar tarafından merak edililen konular arasında. Yargı Reformu Paketi’nin taslağı muhalefet partilerine sunulmuştu. Partilerin görüşü dikkate alınarak ceza yargılamalarında yeni düzenlemelerin yer alacağı yasaya son şekli verilecek. Peki yargı paketi içinde ceza indirimi af yasası da var mı? İnfaz yasası ne zaman çıkacak? Yargı paketinde neler var? İşte Meclis’e sunulacak olan yargı paketi maddeleri.

3600 ek gösterge artışı, EYT emeklilikte yaşa takılanlar başta olmak üzere af yasası mahkumlara ceza indirimi infaz yasasının çıkmasını bekleyenlerin gözü Meclis’e çevrildi. Türkiye Büyük Millet Meclis’i yeni yasama yılana 1 Ekim Salı günü başlayacak. Yeni dönemde Meclis’i çok yoğun bir gündem bekliyor. Meclis, Yargı Reformu Strateji Belgesi de öncelikli konuları arasında yer alıyor. AK Parti'den yapılan açıklamada 39 maddeden oluşan ve 15 kanunda değişiklik içeren Strateji Belgesi, 9 maddeyle açıklandı. AK Parti’den yapılan açıklamada, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde yer alacak maddeler şunlardan oluşmakta:

İstinaf mahkemelerinde kesinleşen ve ifade özgürlüğüne temas eden suçlara ilişkin kararlara karşı Yargıtay yolunu açıyoruz. Böylece uygulama birliğini sağlayacağız. İnternetteki erişim yasağına ilişkin bir kademelendirme yapılmasını, sitenin tümüyle kapatılması yerine, öncelikle suç unsuru içeren ilgili sayfaya erişimin engellenmesini temin ediyoruz. Böylece kamuoyunda sıklıkla eleştiri konusu olan bir uygulama sona ermiş olacaktır.

Ceza yargılamasında alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin geliştirilmesi amacıyla ön ödeme, uzlaştırma ve kamu davasının açılmasının ertelenmesi gibi kurumların kapsamını genişletiyoruz. Ayrıca, ceza adalet sistemimize seri muhakeme usulü (Cumhuriyet savcısı ile şüphelinin anlaşması) ile basit yargılama usulü (duruşmasız yargılama) adı altında 2 yeni usul kazandırarak soruşturmaların ve yargılamaların hızlı ve etkili bir şekilde sonuçlanmasına imkân sağlıyoruz.

Sıklıkla dile getirilen uzun tutukluluk sürelerine ilişkin eleştirileri giderecek önemli bir düzenleme getiriyoruz. Soruşturma evresi için azami bir tutukluluk süresi getirerek tutuklamanın bir cezalandırma aracı olmadığına vurgu yapıyoruz. Ayrıca, çocuklar bakımından tutuklama süresini kısaltıyoruz.

Mağdur haklarını daha da güçlendiriyoruz. Bu kapsamda, Adli Görüşme Odaları (AGO) ve Çocuk İzlem Merkezleri'nin (ÇİM) düzenlenmesiyle, mağdur çocukların ifadeleri özel ortamlarda ve -mümkünse sadece bir kez- alınacak ve bu çocukların adli süreçte örselenmeleri engellenecektir.

Hukuk mesleklerine giriş sınavı getiriyoruz. Avukat, noter, hâkim ve savcı olabilmek için bu sınavdan 70 puan alınmasını zorunlu kılıyoruz. Bu sınav ilk olarak hukuk fakültelerine önümüzdeki yıl kayıt yaptıranlara uygulanacaktır.

İstinaf mahkemeleriyle ilgili olarak uygulamadan gelen talepleri dikkate alarak bir kısım düzenlemeler getiriyoruz.

Türkiye Adalet Akademisinin açılması sebebiyle hâkim adaylığı alımını yapan mülâkat kurulunun daha geniş tabanlı bir yapıya kavuşturulmasını sağlıyoruz.

En az 15 yıl kıdemi olan avukatların yeşil pasaport alabilmesine imkân tanıyoruz.

Son olarak, OHAL döneminde pasaportları geri alınan kişilerin pasaportlarının belirli koşullarda iade edilebilmesini sağlıyoruz.

Af çıkacak mı?

Yargı paketinin içinde mahkumlara ceza indirimini içeren af yer almayacak. Mahkum affı ikinci pakette yer alması bekleniyor. Süreç ceza infaz düzenlemesi değişikliği olacağı için genel af durumundan bahsetmek mümkün değil. Öte yandan TBMM’nin yeni yasama dönemi başladıktan sonra çalışmaların belirli bir aşamaya getirilerek konunun Meclis’e gelebileceği söylenebilir. Bunun için de en erken tarih olarak Ekim 2019 olabilir.

Kimler aftan yararlanıp cezaevinden çıkacak?

Çalışma bir af niteliğinde değil, Şartlı salıverilme ve Denetimli serbestliğin yeniden düzenlenmesi ile özel infaz uygulamalarının getirilmesini içeren bir kanun teklifi olacak. Yeni çalışma terör, tecavüz, kadın ve çocuğa şiddet ve istismar suçlarını kapsamayacak. Ancak infaz rejimi uyarınca adli suçlarda cezanın yüzde 66’sının yatılmasında değişikliğe gidilerek bu oran yüzde 50’ye çekilecek. Yani cezaevinde kalma süresi kısalacak. Çalışmada çocuklu kadın mahkumların cezalarının ev hapsine dönüşmesini sağlayacak bazı düzenlemelere de yer veriliyor.