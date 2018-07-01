Af örgütü değil sapkın savunucusu!

Uluslararası Af Örgütü’nün internet sitesinden yayılan bildirgede acil eylem çağrısı yapıldı. Her fırsatta Türkiye’de kaos çıkartmak isteyen Uluslararası Af Örgütü ve diğer provokatör gruplar internet sitelerinden yayınladıkları bildiriler ile LGBTİ'li sapkınlara 'direniş' çağrısı yaptı.

Yaptığı skandal açıklamada, Türkiye’de LGBTİ’lere yönelik ayrımcı baskıların her geçen gün arttığını savunan Uluslararası Af Örgütü, sapkınların buna karşı durduğunu ifade ederek 2015 yılında Taksim’de yaşanan rezillikleri hatırlattı.Örgüt, yaşanan olaylarda polisin biber gazı, tazyikli su, biber gazlı plastik top mermilerin kullanımı da dâhil olmak üzere sapkınlara aşırı ve gereksiz güç kullandığını öne sürerek Türk polisini suçladı.

YASAĞA RAĞMEN PROVOKASYON

LGBTİ'lilerin bağlı bulunduğu örgütler yaptıkları açıklamada İstanbul Valiliğinin yasak kararına rağmen bugün saat 18.00'da ‘yasak ne ayol’ diyerek İstiklal Caddesi'ne çıkacaklarını açıkladılar.