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Af ne zaman çıkacak? Af haberleri son dakika 2019

Af son dakika haberleri. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli müjdeyi verdi. Cezaevi af son dakika haberlerini merak edene binlerce mahkum ve mahkum yakınlarının gözü kulağı Meclis’e çevrildi. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hem de Devlet Bahçeli’nin af açıklamasından sonra mahkum yakınları ceza indiriminin ne zaman yasalaşacağını araştırıyor. 2019'da genel af çıkacak mı? Ceza indirimi yapılacak mı? İşte af yasası hakkında son gelişmeler...

22 Mart 2019 Cuma 11:29
Af ne zaman çıkacak? Af haberleri son dakika 2019

Af son dakika haberleri. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli müjdeyi verdi. Cezaevi af son dakika haberlerini merak edene binlerce mahkum ve mahkum yakınlarının gözü kulağı Meclis’e çevrildi. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hem de Devlet Bahçeli’nin af açıklamasından sonra mahkum yakınları ceza indiriminin ne zaman yasalaşacağını araştırıyor. 2019'da genel af çıkacak mı? Ceza indirimi yapılacak mı? İşte af yasası hakkında son gelişmeler...

Milliyetçi Haretet Partisi (MHP), 19 Mayıs 2018 tarihine kadarki suçlara ilişkin 5 yıl şartlı indirim öngören kanun teklifini 24 Eylül'de TBMM Başkanlığına sundu. Ardından hükümet tarafından konu ile ilgili açıklamalar yapılmaya başlandı. Seçim çalışmaları kapsamında özel bir televizyon kanalında soruları yanıtlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den af ve ceza indirimin konusunda son dakika açıklaması yaptı. Bahçeli’nin af açıklamasından sonra seçimden önce af çıkacak mı? Sorusu sorulmaya başlandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, af ile ilgili de şartların olgunlaştığı zaman bu konunun tekrardan gündeme getirilebileceğinin sinyalini verdi. Gazetecinin "Af konusu rafa mı kalktı" sorusununu yanıtlayan Bahçeli, "Önerimiz var meclise de teklif verdik ve bunu rafa kaldırmayız." diye yanıtladı.

"Bunu tekrardan görüşme imkanı olur mu diye tekrardan görüşebiliriz" ifadesini kullanan MHP lideri Bahçeli, "Şu an 49 milletvekilimiz var bunu tek başımıza çıkartamayız ancak buna şu an ihtiyaç var."diye konuştu. Bahçeli, "Bu bugün için olmuyorsa yarın olabilir mi diye takip edeceğiz. Şartlar olgunlaştığında bir 5 yıllık indirimle kader kurbanlarını rahatlatmaya yönelik çalışma yapacağız.'' dedi.

Af son dakika haberleri

Af konusu ile ilgili son açıklama 6 Mart tarihinde AK Parti TBMM Grup Başkanı Naci Bostancı, tarafından yapıldı. Güncel açıklamaları haberimizden takip edebilirsiniz. AK Parti TBMM Grup Başkanı Naci Bostancı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin genel af açıklamalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bostancı, "Şu anki Meclis gündeminde bu konu yok. Ancak seçim sonrası, müzakere edilebilir. MHP’nin getirdiği de bir af teklifi değil, bir ceza indirimi şeklinde. Seçim sonrası gündeme gelebilir, bakılır, ne olur, nasıl yapılır, bunlar konuşulur. Zira Meclis de kapalı. Seçim sonrası, mütaala edilir ve bakılır. Halkımız da bunu takdir eder" ifadelerini kullandı.

MHP’nin verdiği af teklifi üzerinde çalışılıyor

21 Şubat'ta AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye adayı Binali Yıldırım, “MHP’nin verdiği af teklifi üzerinde çalışılıyor tek tek. Kamu vicdanını nasıl rahatsız olmaz onun ortaya çıkması lazım. Acele karar verirsen bu sefer başka mağduriyetler olur” ifadelerini kullandı.

Yargıtay Başkanı Cirit affa karşı çıktı

Yargıtay Başkanı Cirit açıklamasında, "Daha önce çıkarılan aflara baktığımızda hem hukuki belirsizlik hem de asayiş, toplumdaki huzur ve barışın sağlanması noktasında bazı sıkıntılar ortaya çıkıyor. Belki infaz sistemindeki cezaevinde kalma süresi yüzde 50'lere çekilebilir, daha adil bir çözüm olur." denildi.

Adalet duygusunu rencide edecek hiçbir adımı atamayız

2019 yılında af ile ilgili ilk açıklama Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den geldi. Bakan Gül özel bir televizyon kanalında yayınlanan programda gündemi değerlendirdi, soruları yanıtladı. Türkiye'de bir af meselesinin olmadığını, MHP'nin teklifinin de af değil infaz sürelerine yönelik bir çalışma olduğunu bildiren Gül, "Cumhurbaşkanımızın da bu konuda ortaya koyduğu tutum çok açık. Toplumda bu konuda rahatsızlık duyulacak, adalet duygusunu rencide edecek hiçbir adımı atamayız. Birçok şey eksik olabilir ama eksik olmayacak tek şey adalettir. Adalet hepimizin temel yaklaşımıdır" şeklinde konuştu.

MHP’nin verdiği af teklifinden neler var?

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 19 Mayıs 2018 tarihine kadarki suçlara ilişkin 5 yıl şartlı indirim öngören kanun teklifini 24 Eylül'de TBMM Başkanlığına sunmuştu. MHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Erhan Usta ile MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan teklif, "Bazı Suçlarla İlgili Ceza Sürelerinden Şartlı İndirim ile Tutuklu ve Hükümlülerin Salıverilmesine Dair Kanun Teklifi" adını taşıyor. Toplam 8 maddeden oluşan teklifte, FETÖ, PKK ve diğer terör örgütleri ile çocuk istismarı ve kadın cinayetleri mahkûmları kapsam dışında tutulmuştu.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 11:29
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