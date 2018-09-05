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Af çıkıyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan af bekleyenleri sevindirecek açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin her ortamda dile getirdiği mahkum affına ilişkin son dakika bomba açıklamalarda bulundu. Bahçeli’ye af konusunda yeşil ışık yakan Başkan Erdoğan, Devlet Bahçeli ile af konusunu konuşabileceğini söyleyerek, "Biz bir yola çıktı. Bizim gündemimizde yok ancak değerlendirmek için adım atmaktan çekinmeyiz" dedi.

05 Eylül 2018 Çarşamba 08:55
Af çıkıyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan af bekleyenleri sevindirecek açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin her ortamda dile getirdiği mahkum affına ilişkin son dakika bomba açıklamalarda bulundu. Bahçeli’ye af konusunda yeşil ışık yakan Başkan Erdoğan, Devlet Bahçeli ile af konusunu konuşabileceğini söyleyerek, "Biz bir yola çıktı. Bizim gündemimizde yok ancak değerlendirmek için adım atmaktan çekinmeyiz" dedi.

DEVLET KENDİSİNE KARŞI İŞLENEN SUÇLARI AFFEDER

Kader mahkumu tabirinin kimler için kullanılacağının çok önemli olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kader mahkumları meselesini anlamış değilim. Kime kader mahkumu denir çok çok önemli. Benim bir ilkem var. İlkem de şudur: Devlete karşı işlenen suçlarda devlet affedici olabilir. Ama kişilere karşı işlenen suçlarda devletin af yetkisi yoktur." dedi.

YAPILACAK NE VARSA ARAMIZDA GÖRÜŞELİM

MHP ile af konusunun detaylı bir şekilde konuşulabileceğini söyleyen Başkan, "Biz arkadaşlarımıza şunu da söyledik, özellikle bu bizim gündemimizde olan bir şey değil. Tüm bunlara rağmen hakikaten yapabilecek bir şey var ise bunu da aramızda görüşelim. Biz MHP ile bir yola çıktık. Burada zaman zaman buna benzer konuları aramızda değerlendirmek suretiyle atılabilecek adımlar var ise bu adımları atmaktan da çekinmemeliyiz. Burada milletin, ülkenin, devletin menfaati önemli. Cezaevlerinde ciddi manada bir doluluk var, kabul ediyoruz. Tüm bunlara rağmen bir şey yapalım derken, öbür tarafta mağdur, mazlum  meydana getirmeyelim." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 08:55
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