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'Af' çıkarsa 50 bin torbacı serbest kalacak

Yeni Akit yazarı Osman Atalay, MHP'nin 'Af' teklifine ilişkin rakamlar vererek çarpıcı bilgilere değindi.

27 Eylül 2018 Perşembe 15:13
'Af' çıkarsa 50 bin torbacı serbest kalacak

MHP'nin 24 Haziran seçimlerinde 'Af' vaat etmesi seçim sonrası Türkiye'nin gündemine oturdu. Partilerin peş peşe gelen açıklamaları ve MHP'nin ısrarlı tavrı tartışmaları alevlendirirken 'af' için kanun teklifi TBMM'ye sunulmaya hazırlanıyor. 'Af' konusu için AK Parti mesefeli durup 'gündemimizde böyle bir şey yok' açıklamaları yaparken CHP konuya ilişkin sessizliğini sürdüyor. HDP ise 'Af' teklifine sıcak bakabilineceği mesajları veriyor.

50 BİN TORBACI ÇIKACAK

Konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Gazetemiz Akit yazarı Osman Atalay, rakamlar vererek çarpıcı bilgilere değindi. Uyuşturucu ile mücadelede 2018 yılının başından bu yana 15 bin 262 kişinin uyuşturucudan tutuklandığını belirten Atalay, bunların 13 bin 229'unun sokak satıcısı olduğunu belirterek 'Af' çıkması durumunda toplamda 50 bin torbacının serbest kalacağını belirtti. Atalay, Bu insanlara iş garantisi verilememesi durumunda 'Af' çıkarılmasının ise çok büyük bir hata olacağını ifade etti.


Konuya iişkin akit.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Atalay 'İçişleri Bakanı'nın açıklaması tevafuk oldu. 50 bin torbacı demek aynı zamanda 50 bin kullanıcı demek. Aslında ne kadar büyük bir problemle karşı karşıya kalıyoruz. Uyuşturucuyla mücadelede radikal kararlar almak zorundayız. Bir yandan tutukluyoruz bir yandan çıkarıyoruz. Uyuşturucudan içeri girenlerin tedavi edilmesi lazım. Ne yazık ki uyuşturucuyla mücadelede sigarayla mücadelede olduğu kadar başarılı olamadık. Ben bu insanlar çıkmasın demiyorum ama bu insanları tedavi etmeden bunlara bir iş, meşgale bulmadan bırakmamalıyız diyorum' dedi.


Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 15:13
  1. osman atalay
  2. af

YORUM YAZ

  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş26 dk önce
    af yasasını referanduma getirin %99 affa hayır çıkacaktır. bu mafya partisi mhp nin kaşıntısı ne oluyor. eğer af yasası çıksın sülalece akp ye oy yok vermeyeceğiz. hırsızı , uyuşturucusu , mafyası vesairesi yüzünden zaten geceleri dışarıya çıkamıyoruz.
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