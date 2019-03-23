Af (ceza indirimi) yasası, EYT son dakika ne çıkacak mı? EYT ve mahkum affı son durum

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Meclis’e sundukları af (caza indirimi) ve EYT teklifine ilişkin son dakika açıklamalarda bulundu. Af ne zaman çıkacak? Ceza indirimi son. Dakika ne zaman? Af teklifi rafa mı kalktı? Sorularına aftan ziyade ceza indirimi diye nitelendirdiklerini belirten Bahçeli, çıkartmak için gayret gösterdiklerini dile getirdi. Bahçeli, büyük beklenti oluştuğunun belirtilmesi üzerine de, "Tabi. Cezaevi şartları çok iyi değil. Ama bizde rafta bir şey beklemez." karşılığını verdi. Bahçeli EYT konusuna ilişkin, "Bizim gündemimizde, parti programımızda vardır. Meclis'te de verilmiş bir yasamız vardır.” dedi.

Af EYT son dakika, EYT af haberleri son dakika, EYT af yasası son dakika. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, katıldığı televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. MHP lideri Devlet Bahçeli, Habertürk TV, Show TV ve Bloomberg HT ortak yayınında soruları yanıtladı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "Af ile ilgili ihtiyaç kalktı mı?" sorusu üzerine Bahçeli, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın bu konuda Meclis'e sunduğu teklife işaret ederek, "Bugünkü şartlar içerisinde Meclis'ten nasıl çıkar onu bilemiyoruz." dedi.

Aftan ziyade "ceza indirimi" diye nitelendirdiklerini belirten Bahçeli, çıkartmak için gayret gösterdiklerini dile getirdi. “Af ile ilgili ihtiyaç kalktı mı?" sorusu üzerine Bahçeli, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın bu konuda Meclis'e sunduğu teklife işaret ederek, "Bugünkü şartlar içerisinde Meclis'ten nasıl çıkar onu bilemiyoruz." dedi. Bahçeli, büyük beklenti oluştuğunun belirtilmesi üzerine de, "Tabi. Cezaevi şartları çok iyi değil. Ama bizde rafta bir şey beklemez." karşılığını verdi.

EYT son dakika çıkacak mı?

Emeklilikte yaşa takılanların mitinginin hatırlatılması üzerine Bahçeli, şunları söyledi: "Bizim gündemimizde, parti programımızda vardır. Meclis'te de verilmiş bir yasamız vardır. Bir tarafta gıda fiyatları şöyle oldu, dış ödemeler böyle oldu şurası böyledir ekonomik rakamları kötümser şekilde tatbik edeceksiniz, sonra da diyeceksiniz ki, 'emeklilikte yaşa takılanlar, bunu çıkarmamız lazımdır.' Vatadaşı meydana çağıracaksınız, sonra da bunları istismar edeceksiniz. Seçim arifesinde bunu istismar etmeye gerek yok. Seçimden sonra eğer Türkiye'nin ekonomik şartlarını da olgunlaştırarak müşterek bir çözüm bulmaya gidilebilir. Diyorlar ki 'biz bir şey verdik AK Parti, MHP reddettiler.' Türkiye'de şimdi siyaset yalan rüzgarı oynuyor. Bu kadar olmaz olmamalı. Seçimden sonra gündeme getirilebilir. Ama Türkiye'nin ekonomik şartları bu yükümlülüğü taşıyabilecek bir konumdaysa olur. Sadece vaatle 3, 5 tane oy almak için bu konuyu gündeme taşıyıp, Türkiye'yi sıkıntıya koymak da doğru değil. "