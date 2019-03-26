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Aerobik ve direnç egzersizleri 'kalbe' iyi geliyor

Kardiyoloji Uzmanı Nail Çağlar, aerobik egzersizlerinin kalp ve solunum hızını uyararak kaslara oksijenlenmiş kan gönderilmesini, direnç egzersizlerinin de kan basıncı kontrolünü sağladığını bildirdi.

26 Mart 2019 Salı 13:49
Aerobik ve direnç egzersizleri 'kalbe' iyi geliyor

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Nail Çağlar, kapalı ofislerde, masa başında uzun süre geçirilmesine bağlı hareketsiz yaşamın sağlığı olumsuz etkilediğini söyledi.

Yetersiz fiziksel aktivitenin, başta kalp ve damar hastalıkları olmak üzere obeziteden kansere, yüksek tansiyondan diyabete kadar çeşitli rahatsızlıkların gelişiminde etkisinin bulunduğunu anlatan Çağlar, düzenli egzersizin sağlıklı yaşamın vazgeçilmez unsuru olduğunu vurguladı.

Her egzersizin her kişi için uygun olmadığına dikkati çeken Çağlar, kalp sağlığının korunmasında doğru egzersizin önemine işaret etti.

Çağlar, egzersizlerin, "aerobik" ve "direnç (kuvvet)" egzersizleri olarak ikiye ayrıldığını ifade etti.

Her iki grup egzersizin de düzenli yapıldığında genel sağlık ve iyilik hali açısından faydası bulunduğunu belirten Çağlar, ancak vücut üzerindeki etki mekanizmalarının farklı olduğunu söyledi.

"Aerobik egzersizleri, kalp ve solunum hızını uyarıyor"

Aerobik egzersizlerinin "kardiyo" veya "dayanıklılık" egzersizleri olarak da isimlendirildiğini dile getiren Çağlar, "Yürüyüş, koşu, jimnastik, dans, yüzme, bisiklete binme gibi aerobik egzersizleri, kalp ve solunum hızını uyararak kaslara oksijenlenmiş kan gönderilmesini sağlar." bilgisini verdi.

Aerobik egzersizlerin en büyük faydayı kalp damar sistemi üzerinde gösterdiğini vurgulayan Çağlar, "Egzersizle kalp hızı arttıkça, vücuda daha fazla oksijen ulaştırabilmek için kalp daha fazla kan pompalar. Bu sebeple düzenli aerobik egzersiz kalp kasını, özellikle sol ventrikülü güçlendirir. Bunların egzersize bağlı güçlenmesi, asla patolojik kalp büyümesi anlamına gelmez. Egzersizle güçlenen kalp kası, atım başına daha fazla kan pompalamak için daha hızlı çalışmak zorunda olmaz. Böylece düzenli aerobik egzersiz yapanların istirahat halindeki kalp hızları düşük olur." şeklinde konuştu.

Çağlar, aerobik egzersizin diğer etkilerine ilişkin şunları kaydetti:

"Aerobik egzersiz kalp atım hacmini artırır, kan damarlarını genişletir, esnekliklerini artırır, damarlarda plak oluşumunu azaltır ve kan basıncını düşürür. Bu etkilere bağlı olarak kalp damar hastalıkları riski azalır. Ayrıca aerobik egzersiz, oksijen transferi için çok büyük önem taşıyan, mikroskobik damarlar olan kapillerlerin sayısını da artırır. Üstelik bu etki gençlerde de yaşlılarda da aynıdır. Aerobik egzersizlerde kalori yakılması esastır, sonuçta vücut yağı, özellikle visseral yağ denilen bel çevresinde biriken ve iç organ yağlanmalarına sebep olan yağ birikimi azalır. Kilo vermek isteyen birinin öncelikli olarak yapması gereken egzersiz tipi aerobik olmalıdır."

"Sağlıklı kaslar, kişinin yaşlılıkta işini kendisinin görmesinin teminatı"

Prof. Dr. Çağlar, direnç egzersizlerinin ise kasları, eklemleri ve kemikleri çalıştırdığını ifade ederek, "Direnç egzersizlerinin en tipik örnekleri, ağırlık kaldırma ve direnç bantlarıyla yapılan çalışmalardır. Bu tip egzersizler için gereken enerji, çalışan kaslarda üretilen ATP'den elde edilir. Direnç egzersizleri kasları yapılandırmak ve güçlendirmek için idealdir." diye konuştu.

Bu egzersizlerin, sağlıklı duruş, kas ve kemik yapısı için gerekli olduğuna işaret eden Çağlar, sağlıklı kasların, kişinin yaşlılıkta kendi işini kendisinin görebilmesinin teminatı olduğunu kaydetti.

Ne sıklıkla egzersiz yapılmalı?"

Prof. Dr. Çağlar, ABD-2020 Ulusal Fiziksel Aktivite Kılavuzu'na göre, bir erişkinin haftada en az 150 dakika orta veya 75 dakika yüksek tempoda aerobik egzersiz yapması gerektiğini söyledi.

Erişkinlerin, haftada en az 2 gün vücuttaki büyük kas gruplarının hepsini çalıştıracak biçimde direnç egzersizi yapması gerektiğini belirten Çağlar, "Kişisel gereksinime ve seviyeye göre önerilen direnç egzersizi süresi değişebilirse de ortalama 30 dakika dahi yeterlidir." ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 13:49
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