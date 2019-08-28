AEK, Trabzonspor maçına hazır

TRABZON (AA) - UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 3-1 yenildiği maçın rövanşında yarın Trabzonspor'a konuk olacak Yunanistan temsilcisi AEK, hazırlıklarını tamamladı. Konuk takım, karşılaşmanın oynanacağı Medical Park Stadı'nda, son çalışmasını gerçekleştirdi. Sarı-siyahlılar, ilk maçta görev yapan Portekizli teknik adam Miguel Cardoso'nun istifasının ardından takımın başına getirilen teknik sorumlu Nikos Kostenoglou yönetiminde antrenman yaptı.

Antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutuldu. Koşuyla başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. İdmanın, taktik çalışma ile tamamlandığı belirtildi. Trabzonspor-AEK karşılaşması yarın saat 20.30'da başlayacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.