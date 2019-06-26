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Adygea Rüzgar Enerjisi Santrali’nin ilk rüzgar türbininin montajı tamamlandı

Türkiye’nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu NGS’yi inşa eden RusyaDevlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom’un iştiraki olan Nova Wind, Rusya’nıngüneyinde bulunan Adygea Rüzgar Santrali’nin ilk rüzgar türbini ünitesinin montajınıbaşarıyla tamamladı.

26 Haziran 2019 Çarşamba 14:28
Adygea Rüzgar Enerjisi Santrali’nin ilk rüzgar türbininin montajı tamamlandı

Türkiye’nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu NGS’yi inşa eden RusyaDevlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom’un iştiraki olan Nova Wind, Rusya’nıngüneyinde bulunan Adygea Rüzgar Santrali’nin ilk rüzgar türbini ünitesinin montajınıbaşarıyla tamamladı. Rotorunun çapı 100 metre olan kulenin yüksekliği 149 metreyeulaşıyor.


Adygea Rüzgar Enerjisi Santrali’ndeki her bir rüzgar türbini 2,5 MW güce sahip. 100metrelik kule 8 modüler bölümden oluşuyor. Her kulenin montajında 35 uzman, 4 vinçve yardımcı makineler çalıştı. Rüzgar enerjisi santralinin montajı sırasında enkarmaşık teknolojik işlemler, gondolları asmak için 120 metreye varan yükseklikte 500 ton yük kaldırma kapasitesine sahip olan benzersiz yüksek vinç, jeneratör ve önceden monte edilmiş kanatları olan göbek ile yapılıyor.


Adygea Rüzgar Enerjisi Santrali’nin diğer tüm 59 temeli, kulelerin montajına hazırdurumda. Temellerin dökülmesi ve dayanıklılığının ayarlanması, rüzgar türbininin diğerinşa etaplarıyla karşılaştırıldığında daha uzun bir döngü gerektiriyor. Montajçalışmaları, iki rüzgar parkı noktasında paralel olarak yürütülüyor.


Rüzgar parklarının yaşam döngüsünden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı AndreyNesteruk, şu değerlendirmede bulundu: “Adygea Rüzgar Enerjisi Santrali’nin inşaatıylailgili projeden önce bizim tip rüzgar türbininin montajı ve birimlerinin üretiminin büyükserilerde olmadığını dikkate alırsak, ilk rüzgar türbininde yüksek doğruluk ve iyi inşaatoranlarına ulaştık. Bu, sadece tedarikler açısından değil, seri üretimde tasarımbelgelerinde yer alan şartlara doğru bir şekilde uyulup uyulmadığının kontrolüaçısından da uluslararası tedarikçiler zincirinin iyi bir şekilde yönetilmesi sayesindemümkün oldu. Bunun dışında montaj sürecinde hata ayıklamaya özen göstermekgerekiyordu. Tüm bu süreçlerin ülke için tamamen yeni bir sektörde ilk olarak bizimtarafımızdan hayata geçirildiğini hatırlatmak isterim. İlk montajın sonuçları sonrakirüzgar türbinlerinde montaj temposunun aşama aşama artacağını tahmin etmeyimümkün kılıyor.”

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 14:28
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