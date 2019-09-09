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ADÜ öğrencileri acil durumlara hazır

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ev sahipliğinde Marmara Depreminin 20.

09 Eylül 2019 Pazartesi 17:13
ADÜ öğrencileri acil durumlara hazır

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ev sahipliğinde Marmara Depreminin 20. Yılı Anma Etkinlikleri kapsamında, ADÜ Didim Sosyal Tesisleri’nde Afet Farkındalık Eğitimleri Kampı düzenlendi.


Kamu ve sivil toplum örgütlerinin katılımı ile gerçekleşen kampta, doğada arama kurtarma, temel yangın, kırsal alan yangınları ve afet farkındalık konularında eğitimler düzenlendi.


ADÜ’nün farklı birimlerinde okuyan yaklaşık 50 öğrenciden oluşan ekip, Arama Kurtarma Dernekleri Federasyonuna bağlı ekipler, Acil Durum İl Müdürlüğü ekibi, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti ve Türk Kızılayı’nın yer aldığı kampta, 96 katılımcı bulundu.


Arama Kurtarma Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Umut Arama Kurtarma Derneği Başkanı Veli Tiryaki; “Ülkemizin deprem bölgesinde yer alması, ilimizin de afetsel riskler yönünden Türkiye’nin en riskli bölgesi olması sebebiyle, olası deprem ve büyük afetlerde ihtiyacımız olan profesyonel ekiplerin yanında, onlara destek olacak eğitimli personele ihtiyacımız var. Bu kapsamda halkın ve kentlerin dinamik gücü Üniversitelerin, önemli bir rol üstleneceği aşikar. Önümüzdeki süreçte Aydın Adnan Menderes Üniversitesinin tüm yerleşkelerinde, Türkiye için örnek model olacak bir gönüllü ordusunun oluşturulmasını önemsiyoruz. Verdikleri desteklerden dolayı Didim Belediyesi ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesine teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.


ADÜ öğrencileri hayatlarında ilk defa yaşadıkları bu deneyimin onlar için çok özel olduğunu belirterek, olası bir afet durumunda yapılması gerekenlerle ilgili aldıkları eğitimin oldukça verimli geçtiğini ifade ettiler.


Kamp eğitimleri kapsamında katılımcılara; navigasyon, harita bilgisi, doğada yaşam konularında bilgiler verilerek, gece intikal yürüyüşü yaptırıldı. Afet ve Acil Durum (AFAD) tarafından tüm katılımcılara ‘2019 Afet Gönüllülük Yılı’ kapsamında, AFAD’ın projeleri anlatılarak, sertifikalı eğitim programı verildi. Ayrıca; senaryo gereği doğada kaybolan iki vatandaşın ulusal medikal kurtarma ekipleri ve gönüllüler tarafından Akbük ormanlık alanında arandığı tatbikat başarı ile uygulandı.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 17:13
  1. doğa

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