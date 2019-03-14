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ADÜ doktorları 14 Mart’ta hekimliğe yolculuklarını anlattı

Adnan Menderes Üniversitesi’nde (ADÜ) 14 Mart Tıp Bayramı Etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Hekimlik Yolculuğum” konu başlıklı program gerçekleştirildi.

14 Mart 2019 Perşembe 16:55
ADÜ doktorları 14 Mart’ta hekimliğe yolculuklarını anlattı

Adnan Menderes Üniversitesi’nde (ADÜ) 14 Mart Tıp Bayramı Etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Hekimlik Yolculuğum” konu başlıklı program, Tıp Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Ali Akyol, Prof. Dr. Münevver Kaynak Türkmen, Prof. Dr. Mehmet Hadi Yaşa, Prof. Dr. Zahit Bolaman ve Prof. Dr. Mesut Yazıcı’nın keyifli sunumlarıyla renkli görüntülere sahne oldu.

 

Atatürk Kongre Merkezi’nde düzenlenen programda açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, insan yaşamını her şeyin üstünde tutan, tüm güç koşullara karşın özveriyle çalışan doktorlar ve sağlık çalışanların Tıp Bayramı coşkusunu paylaşmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Üniversite yıllarında zorlu bir eğitim süreciyle başlayan doktorluk, sürekli yenilenmeyi, gelişmeleri izlemeyi, bilimsel araştırmaların merkezinde olmayı gerektiren bir meslektir. Bu kutsal, saygın ve onurlu mesleği seçen, kendisini insanlığa adayan tüm doktorlarımıza ve sağlık personeline Üniversitem adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.



Tıbbın amacının, insanların daha sağlıklı, daha mutlu bir yaşam sürmesi olduğunu söyleyen Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, hekimlerle el ele vererek “İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın” ilkesini hayata geçirme çabası içinde olacaklarını ifade etti. Aldemir “Adnan Menderes Üniversitesi olarak hedefimiz, sağlıktan eğitime ve diğer hizmet alanlarına kadar toplumun tüm kesimlerinin iş birliği içinde yürütecekleri ortak çabalarla Üniversitemize başvuran herkesin sağlık hizmetlerinden en nitelikli şekilde yararlanmasını sağlamaktır” diyerek sözlerine son verdi.



ADÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdem Ali Özkısacık da her türlü şartta bu kutsal, saygın ve onurlu mesleği büyük özveriyle yerine getiren doktorlarımız ile diğer sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramı’nı kutladı.

 

Hipokrat’ın “Ağrıyı tedavi etmek, İlahi bir sanattır” sözüyle konuşmasına başlayan Rektör Yardımcısı, Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Akyol, başkalarına hizmet edebilmenin en önemli şartının kendini iyi tanımaktan geçtiğinin altını çizdi. Ağrının ruhla ilişkisini Descartes ve Mevlana’dan verdiği örneklerle açıklayan Prof. Dr. Ali Akyol, öğrencilikten hekimliğe giden yolculuğundan kesitleri, kazandığı tecrübeler ve çıkardığı dersleri paylaşarak anlattı.

 

Aynı zamanda bir hekim olan Ceyhun Atuf Kansu’nun, kızamık hastalığından ölen 23 çocuğunun hikayesini anlattığı “Kızamuk Ağıdı” adlı şiirini okuyarak konuşmasına başlayan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Münevver Kaynak Türkmen, mesleğini icra ederken sadece hekim olarak değil; çocuk, kadın ve insan hakları savunucusu olarak da sosyal projeler içinde yer aldığını ifade etti. Prof. Dr. Türkmen “Hekim toplumundan sorumludur. Hekim ancak toplumun sorunlarını bilerek sağlıklı yol alabilir.” dedi.

 

İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Hadi Yaşa, bu yıl düzenlenen Tıp Bayramı programının ADÜ doktorlarının tecrübelerini paylaştıkları bir etkinlik olması bakımından bir ilk niteliğinde olmasının yanı sıra, Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin etkinliğe katılımının oldukça yüksek olmasının da bir ilk olarak sayılabileceğini belirtti. Üniversiteye atanan ilk doktorun kendisinin olduğunu söyleyen Prof. Dr. Yaşa, birçok idari görevde bulunduğunu zorluklarla geçen yılların ardından hastanenin şu an geldiği noktanın sevindirici ve gurur verici olduğunu ifade etti.

 

İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zahit Bolaman, Tıp Fakültesi eğitimine başarılı öğrencilerden oluşan bir üniversitede başladığını ve bu durumun kendisini daha çok azmetmeye sevk ettiğini belirterek; çok çalışmanın ve üretken olmanın başarılı olmak için olmazsa olmaz olduğunu söyledi. Prof. Dr. Bolaman, ADÜ’de ilk yan dal asistanlığı ve kemik iliği nakli gibi birçok ilkte imzaları olduğunu anlatırken, bu başarılarda arkadaşlık ilişkilerinin önem taşıdığının altını çizdi. İyi bir hoca olmak için iyi bir aile yaşantısının da öneminden bahseden Prof. Dr. Bolaman öğrencilere “Hasta ile tartışmayın. Siyasetten uzak durun. Bildiklerinizi alt kuşaklara aktarın” mesajlarını verdi.

 

Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Yazıcı, “Neden Doktorluk, Neden Çocuk ve Cerrahisi” başlıklı sunumunda, doktorluğu tanımlarken “Hiç tanımadığı kişiler için endişelenip onların sağlıklı olabilmeleri için çabalayan kişi doktordur.” ifadesini kullandı. İşlerini yaparken tüm çocukları kendi çocukları gibi görerek çalıştıklarını söyleyen Prof. Dr. Yazıcı, Atatürk’ün “Beni Türk hekimlerine emanet edin” sözüyle konuşmasına son verdi.

 

Öğretim üyelerinin konuşmalarının ardından tekrar söz alan Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “ADÜ büyük bir üniversite. Üniversitemizde liyakat, sadakat istiyoruz; bunu kişisel sadakat olarak değil, milletimize, devletimize sadakat olarak algılamanızı istiyorum. Bu bilinçle hep birlikte güzel işler başaracağız.” dedi.

 

14 Mart Tıp Bayramı etkinliği, salonda bulunan hekim ve asistanların birlikte fotoğraf çektirmesiyle son buldu.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 16:55
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  2. bilim
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