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Adryan Tavares, Kayseri’de

İstikbal Mobilya Kayserispor’un renklerine bağlamak istediği Adryan Oliveira Tavares Kayseri’ye geldi.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 11:56
Adryan Tavares, Kayseri’de

İstikbal Mobilya Kayserispor’un renklerine bağlamak istediği Adryan Oliveira Tavares Kayseri’ye geldi.


İsviçre’nin FC Sion takımında forma giyen 25 yaşındaki Adryan Oliveira Tavares ile 1 yıllık anlaşma sağlandı. Eşi ve menajeri ile birlikte bugün Kayseri’ye gelen Adryan Oliveira Tavares, havaalanında taraftarların alkışlarıyla karşılandı. 10 numara mevkiinde oynayan Brezilyalı futbolcu, Kayserispor formasıyla başarılı bir dönem geçirmek istediğini söyledi. 25 yaşındaki futbolcu, "Türkiye, benim için yeni bir heyecan. Burada olmaktan mutluyum. Başarılı olmak istiyorum. Eski formumu yakalamak için çok çalışmam gerekiyor. Kayserispor camiası için elimden geleni yapacağım" dedi.



Adryan kimdir?


Tam adı Adryan Oliveira Tavares. 10 Ağustos 1994 Rio de Janeiro doğumlu. Brezilya’nın Flamengo takımında 3 sezon oynadıktan sonra birer sezon Calgiari, Leed United ve Nantes takımında kiralık olarak forma giydi. Tekrar Flamengo’ya dönen Adryan son 3 sezondur da İsviçre’nin FC Sion takımında forma giyiyordu. Geçen sezon Sion takımında 20 maça çıktı ve 7 gol attı. İlk 11’de 9 kez oynayıp sahada 1072 dakika kalan Brezilyalı futbolcu, 138 resmi maçta 24 gol atarken 17 sarı kart, 1 de kırmızı kart gördü.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 11:56
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