Adresime göre okulumu nasıl sorgularım? Okul sorgulama ekranı! Okul sorgulama nasıl yapılır?
Liselere geçiş Sistemi sonuçları açıklandıktan sonra öğrenciler ve veliler tarafından internette en çok aranan sorulardan biriside liseye kayıt yapılırken adresime göre hangi liseye kayıt yaptırabilirim? sorusu. Liselere geçiş Sistemi sonuçlarına göre ikametgah adresine göre hangi okullara kayıt yaptırılır? İşte bu soruların cevapları haberimizde,
MEB tarafından hizmet verilen internet sitesinde adrese dayalı olarak kayıt yaptırılacak okulların listesi yer alıyor. Kayıt yaptırırken Şehir ilçe ve bölge olarak sorgulama yapılabiliniyor. Yeni öğretim yılında okuyacak öğrencilerin ikametgah adresi baz alınarak kaydı yapılacak.
İkametgaha göre nasıl sorgulama yapılır?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hizmet verilen e okul sistemi üzerinden gerekli bilgiler doldurularak sorgulama yapılabilinecek. İstenen bilgileri doğru ve güvenli bir şekilde doldura bilirsiniz doğru sonucu görmek için. Adres bazlı sorgulama yapmak için tıklayınız.