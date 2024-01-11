  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dünya Ekonomik Forumu büyüme tahminini duyurdu: maalesef ardı ardına sırada daha kötü günler... Kötü haber

Norveç sularını derin deniz madenciliğine feda etti! Denizlerden fırtına esecek! İşte nedeni, kritik açıklaması

Rusya duyurusu! Rus şirketlerinden Güney’deki faaliyetlerini sonlandırma kararı

Ankara'da Behzat Ç krizi!

Çinlilerden trafikteki bölgeler için güvenlik: Trafik yoğunluğuna kesin çözüm! İşte merak edilen uçan süper araba!

BBC muhabirini canlı yayında rezil etti! Sosyal medyada gündem olan video

O marka Türkiye'ye yeni ajans açtı: En çok kullanılan marka isimi! Beklenmedik onayı kaptı, imza attı! Duyurdular

Gabar Dağı için flaş karar

Yumrukçu için ortalığı ayağa kaldıran Özgür Özel'den 'imam' iki yüzlülüğü!

Rekabet Kurulu'ndan Meta ailesine bir şok daha: 4,8 milyon lira ceza verdi! Gündemde bomba gibi patladı
Aktüel Adrenochrome (Adrenokrom- Sübyan kanı) nedir, ne işe yarar? Markalı üründe beklenmedik cisim ne? Büyük iddia: Duyan şaştı kaldı! İşte o bilgiler
Aktüel

Adrenochrome (Adrenokrom- Sübyan kanı) nedir, ne işe yarar? Markalı üründe beklenmedik cisim ne? Büyük iddia: Duyan şaştı kaldı! İşte o bilgiler

Yeniakit Publisher
2024-01-11 01:30:00 - 2024-01-11 01:33:25
Adrenochrome (Adrenokrom- Sübyan kanı) nedir, ne işe yarar? Markalı üründe beklenmedik cisim ne? Büyük iddia: Duyan şaştı kaldı! İşte o bilgiler

Pedofili milyarder Jeffrey Epstein davası ile gündeme gelen "Adrenochrome" hakkında bilgiler yoğun bir şekilde araştırılıyor. İddialara göre, küçük çocukların beyninde üretilen bu madde, ölümsüzlük iksiri sayılıyor. Peki, adrenokrom nedir ve ne işe yarar? İşte detaylar...

Belgeleri açığa çıkan Jeffrey Epstein davası, dünya gündemini çalkalıyor.

Pedofili ve fuhuş ağına birbirinden ünlü isimlerin dahil olduğu ortaya çıkan davada detaylar da netleşiyor.

Prenslerden sanatçılara, siyasetçilerden Mossad'a kadar uzanan zincirde, her halka ayrı bir darbe yaratıyor. Son olarak ise "adrenochrome" maddesi gündeme geldi.

Bu madde, Madonna'nın enjekte ettirmesiyle daha net duyulmuştu.

İddialara göre, Epstein çetesi küçük çocukların beynindeki "adrenokrom" maddesi ile ölümsüzlüğün sırrına erişiyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hücre yenilemeyi sağlayarak yaşlanmayı %60 yavaşlatması ile bilinen Adrenochrome'u Hillary Clinton'dan Tom Cruise'a kadar pek çok ünlünün kullandığı iddia ediliyor.

Peki, adrenokrom nedir? Ne işe yarar? İşte merak edilen detaylar...

Adrenochrome (Adrenokrom) nedir

Adrenochrome bir endokrin salgısıdır.

Korkuya bağlı olarak insanların böbreküstü bezlerinden elde edilen saf adrenalinden meydana gelir.

Gerekli adrenalin hormonu, daha güçlü adrenalin sentezi yaptıkları için 0-9 yaş arasındaki çocukların kanından elde edilmektedir.
Adrenokrom ne işe yarar

Kandaki adrenalin miktarına göre zenginleşen ve bağımlılık yaptığı için uyuşturucu olarak bilinen adrenochrome, çocuk kanından alınır.

Ölen bir canlının kalbini canlandırması, deri dokusunu iyileştirmesi ve çeşitli hastalıklara iyi gelmesi ile popülerleşen adrenochrome sarımtırak bir renge sahip ve ampullerin içinde muhafaza ediliyor.

Kaybolan yaşı küçük çocukların Amerika'ya kaçak bir şekilde sokulduğu ve bu sistemin bir parçası olmak için zorunlu tutulduğu düşünülüyor.

Türk kahvesi yararlı: Ayrıca kafein içeriği bu etkilere sahip! Sebebi çok şaşırttı
Türk kahvesi yararlı: Ayrıca kafein içeriği bu etkilere sahip! Sebebi çok şaşırttı

Kadın - Aile

Türk kahvesi yararlı: Ayrıca kafein içeriği bu etkilere sahip! Sebebi çok şaşırttı

Dünyanın en iyi ev çorbası: Gıda ile ilacı ayırın! Türkiye listede!
Dünyanın en iyi ev çorbası: Gıda ile ilacı ayırın! Türkiye listede!

Kadın - Aile

Dünyanın en iyi ev çorbası: Gıda ile ilacı ayırın! Türkiye listede!

Bol köpüklü Türk kahvesi nasıl yapılır? Köy, mahalle, şehirlerde: Herkesin gözdesi kahve ne işe yarar? Faydaları nelerdir?
Bol köpüklü Türk kahvesi nasıl yapılır? Köy, mahalle, şehirlerde: Herkesin gözdesi kahve ne işe yarar? Faydaları nelerdir?

Kadın - Aile

Bol köpüklü Türk kahvesi nasıl yapılır? Köy, mahalle, şehirlerde: Herkesin gözdesi kahve ne işe yarar? Faydaları nelerdir?

En şifalı hatmi çiçeği: Böyle bir tane daha yok! Aktarlarda kilosu 90 TL
En şifalı hatmi çiçeği: Böyle bir tane daha yok! Aktarlarda kilosu 90 TL

Kadın - Aile

En şifalı hatmi çiçeği: Böyle bir tane daha yok! Aktarlarda kilosu 90 TL

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23