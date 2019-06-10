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Adnan Zorer kimdir? Amatör spor kulübü başkanı Adnan Zorer tutuklandı mı?

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde, amatör spor kulübü başkanı Adnan Zorer, 14 yaşındaki kıza sosyal medyadan cinsel içerikli görüntüler gönderdiği suçlamasıyla gözaltına alındı. Adnan Zorer, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Adnan Zorer kimdir? Gölcük’te amatör spor kulübünün başkanlığını yapan Adnan Zorer, iddiaya göre, arkadaşının iş yerinde çalışan H.Ç. adlı kız çocuğuna, sosyal medya hesabından arkadaşlık isteği gönderdi. Adnan Zorer, arkadaşlık isteğini kabul eden kıza, cinsel içerikli görüntüler gönderdi.

10 Haziran 2019 Pazartesi 16:35
Adnan Zorer kimdir? Amatör spor kulübü başkanı Adnan Zorer tutuklandı mı?

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde, amatör spor kulübü başkanı Adnan Zorer, 14 yaşındaki kıza sosyal medyadan cinsel içerikli görüntüler gönderdiği suçlamasıyla gözaltına alındı. Adnan Zorer, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Adnan Zorer kimdir? Gölcük’te amatör spor kulübünün başkanlığını yapan Adnan Zorer, iddiaya göre, arkadaşının iş yerinde çalışan H.Ç. adlı kız çocuğuna, sosyal medya hesabından arkadaşlık isteği gönderdi. Adnan Zorer, arkadaşlık isteğini kabul eden kıza, cinsel içerikli görüntüler gönderdi.

H.Ç.’nin ailesi, durumu fark edince polise şikayette bulundu. Bunun üzerine Adnan Zorer, gözaltına alınırken, sosyal medya hesabı da incelemeye alındı. Araştırma sonucu Adnan Zorer’in bulunduğu cinsel içerikli görüntüler ve konuşmalar tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Zorer, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 16:35
  1. Kocaeli
  2. Adnan Zorer kimdir?
  3. Amatör spor kulübü başkanı Adnan Zorer tutuklandı mı??

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